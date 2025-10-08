 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Европарламент поддержал запрет называть еду без мяса бургером и стейком

Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Слова, связанные с обозначением мясных продуктов, должны быть запрещены в названиях продуктов из растительных компонентов для вегетарианцев. За такое решение проголосовали депутаты Европейского парламента, передает Agence France-Presse (AFP). Под запрет могут попасть термины типа «веганский бургер» или «растительный стейк».

По данным Reuters, предложение поддержали 355 депутатов, в то время как 247 проголосовали против введения запрета.

«Это не колбаса и не стейк, все просто и понятно. Давайте называть вещи своими именами», — заявила депутат Европарламента от правого крыла Селин Имарт, выступившая с данной инициативой.

Мясокомбинат объяснил, почему «Мусульманская» колбаса не халяльная
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По словам Имарт, совмещающей парламентскую деятельность с выращиванием зерновых, право на употребление альтернативных белков должно быть гарантировано всем. К таким белкам она отнесла продукты растительного происхождения, лабораторные разработки, тофу и белковую муку из насекомых. «Но называть это «мясом» — значит, вводить потребителя в заблуждение», — заключила парламентарий.

По данным France 24, принятие предложения Имарт пока остается далекой перспективой. Даже в случае одобрения Европарламентом инициатива потребует комплексного согласования со всеми 27 странами — членами ЕС.

Принятая позиция Европарламента по законопроекту не является окончательным законом. Чтобы предложение стало обязательным правовым актом ЕС, оно должно пройти подтверждение в Совете ЕС, а также, при необходимости, второе слушание в Европарламенте и в Совете ЕС.

Глава французской ассоциации животноводов и мясной промышленности Interbev Гиар Жан-Франсуа Гиар заявил, что термины, относимые к мясной продукции, «ослабляют узнаваемость стопроцентно натуральных продуктов».

Депутат от партии «Зеленые» Анна Строленберг, напротив, заявила, что запрет на вегетарианские бургеры ничего не изменит для фермеров. А обсуждаемый запрет, по ее словам, может лишить потребителей полезной информации о том, что они покупают.

Похожие инициативы предпринимались ранее. В 2020 году депутаты Европарламента проголосовали против запрета называть «бургерами» и «сосисками» продукты из растительного мяса.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Европарламент вегетарианство бургер мясо запрет
Материалы по теме
Мясокомбинат объяснил, почему «Мусульманская» колбаса не халяльная
Общество
Reuters узнал о готовности ЕС ответить США пошлинами на мясо и пылесосы
Политика
В КНДР рекомендовали избегать употребления слов «гамбургер» и «караоке»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Синоптик спрогнозировала смену тумана на дожди в Москве Город, 18:25
Число пострадавших в Масловой Пристани после удара ВСУ выросло до 11 Политика, 18:24
Корабль Blue Origin совершил полет с туристами к границе космоса Общество, 18:19
Спортивный стриминг допустил выход на прибыль после инвестиций Блаватника Бизнес, 18:15
Начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин умер в 41 год Спорт, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-кондитер Коркунов выплатит кредиторам по мировому соглашению ₽609 млн Бизнес, 18:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ сохранил официальный курс доллара на 9 октября ниже ₽82 Инвестиции, 18:03
Швейцария откажется принимать беженцев из западных областей Украины Политика, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Убитый в Петербурге архитектор Супоницкий должен был стрелявшему $3,6 млн Общество, 17:57
Коннор подписал рекордный контракт с клубом НХЛ «Виннипег» на $96 млн Спорт, 17:54
Госдума отклонила законопроект о защите ипотечников от банкротства Недвижимость, 17:50
На Гребенщикова составили протокол о нарушении деятельности иноагента Политика, 17:47