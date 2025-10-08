Европарламент поддержал запрет называть еду без мяса бургером и стейком
Слова, связанные с обозначением мясных продуктов, должны быть запрещены в названиях продуктов из растительных компонентов для вегетарианцев. За такое решение проголосовали депутаты Европейского парламента, передает Agence France-Presse (AFP). Под запрет могут попасть термины типа «веганский бургер» или «растительный стейк».
По данным Reuters, предложение поддержали 355 депутатов, в то время как 247 проголосовали против введения запрета.
«Это не колбаса и не стейк, все просто и понятно. Давайте называть вещи своими именами», — заявила депутат Европарламента от правого крыла Селин Имарт, выступившая с данной инициативой.
По словам Имарт, совмещающей парламентскую деятельность с выращиванием зерновых, право на употребление альтернативных белков должно быть гарантировано всем. К таким белкам она отнесла продукты растительного происхождения, лабораторные разработки, тофу и белковую муку из насекомых. «Но называть это «мясом» — значит, вводить потребителя в заблуждение», — заключила парламентарий.
По данным France 24, принятие предложения Имарт пока остается далекой перспективой. Даже в случае одобрения Европарламентом инициатива потребует комплексного согласования со всеми 27 странами — членами ЕС.
Принятая позиция Европарламента по законопроекту не является окончательным законом. Чтобы предложение стало обязательным правовым актом ЕС, оно должно пройти подтверждение в Совете ЕС, а также, при необходимости, второе слушание в Европарламенте и в Совете ЕС.
Глава французской ассоциации животноводов и мясной промышленности Interbev Гиар Жан-Франсуа Гиар заявил, что термины, относимые к мясной продукции, «ослабляют узнаваемость стопроцентно натуральных продуктов».
Депутат от партии «Зеленые» Анна Строленберг, напротив, заявила, что запрет на вегетарианские бургеры ничего не изменит для фермеров. А обсуждаемый запрет, по ее словам, может лишить потребителей полезной информации о том, что они покупают.
Похожие инициативы предпринимались ранее. В 2020 году депутаты Европарламента проголосовали против запрета называть «бургерами» и «сосисками» продукты из растительного мяса.
