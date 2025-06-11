Мясокомбинат объяснил, почему «Мусульманская» колбаса не халяльная

Мясокомбинат в Сочи объяснил, почему его «Мусульманская» колбаса не халяльна

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В вареной колбасе из мяса птицы «Молочная Мусульманская», произведенной АО «Сочинский мясокомбинат», могла оказаться ДНК свиньи из-за несоблюдения товарного соседства продукции в процессе производства, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там отметили, что данная продукция не является халяльной и название «Мусульманская» — «исключительно маркетинговое». Производитель официально заявляет, что не использует никаких иных ингредиентов, кроме тех, которые указаны на этикетке.

«Каким образом может в продукции быть обнаружена макромолекула ДНК свинины? В процессе производства продукта остатки макромолекулы на оборудовании для приготовления фарша, возможное несоблюдение товарного соседства продукции из разных видов мяса на полке», — пояснили в компании-производителе.

Ранее Россельхознадзор в ходе мониторинга взял пробы колбасы от АО «Сочинский мясокомбинат» в магазине торговой сети «Маяк» в Северной Осетии-Алании. С учетом выявленного нарушения ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля. Аналогичное нарушение обнаружили и в колбасном изделии из мяса птицы «Мусульманская» производства ОАО «Царицыно».

«Сырье, незаявленное производителем на маркировке, используется с целью уменьшения себестоимости», — сделали вывод в Россельхознадзоре.

В ответ в АО «Сочинский мясокомбинат» заявили, что эта информация на сайте Россельхознадзора не может быть принята во внимание, поскольку «возможное наличие макромолекул не может влиять на себестоимость продукции».

Там также обратили внимание, что в настоящее время отсутствует ГОСТ на отбор образцов и не установлен количественный норматив для показателя ДНК свинины.

«Выявление ДНК свинины носит качественный показатель, а не количественный, который указывает на наличие следов, а не использование ингредиента как такового», — говорится в заявлении компании.

При этом в связи с установлением усиленного лабораторного контроля на предприятии проводится проверка. Специалисты Россельхознадзора изучают документацию, делают забор образцов из разных партий сырья и продукции для проведения исследований.