Общество⁠,
0

В РЖД рассказали о «звездном небе» в новых вагонах поезда «Буревестник»

Фото: telerzd / Telegram
В вагонах с обновленным дизайном двухэтажного поезда «Буревестник» установили подсветку «звездное небо» и по три туалета. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд с новыми вагонами начнет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря 2025 года.

«В них (вагонах. — РБК) установлен дополнительный туалет (теперь их три в каждом вагоне), а инновационная подсветка «звездное небо» есть не только в вагонах первого, но и второго класса», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в поезде предусмотрены два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Также там установлены индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C.

Фото:пресс-служба департамента транспорта Москвы

Ежедневно на маршруте будут выполняться по три пары рейсов с отправлением из Москвы и Нижнего Новгорода — утром, днем и вечером.

В один состав войдут от десяти современных двухэтажных вагонов, оснащенные местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейным штабным вагоном, СВ и вагоном-бистро.

История фирменного пассажирского поезда «Буревестник» началась в 1960-х годах. Он ходил между Горьким (Нижним Новгородом) и Москвой вплоть до 2014 года в дневном режиме и состоял преимущественно из сидячих вагонов.

Александра Озерова
поезд Москва Нижний Новгород дизайн интерьер
