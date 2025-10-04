 Перейти к основному контенту
0

На МЦД-4 запустили юбилейную черную «Иволгу»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

В Москве 4 октября на маршрут МЦД-4 вышел сотый по счету состав «Иволга 4.0» в специальной ливрее, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Поезд выполнен в черном матовом цвете с красными буквами «МЦД» и цифрой «100».

Запуск юбилейного состава провели совместно АО «ТМХ», Тверской вагоностроительный завод и ЦППК. Черный корпус с яркими элементами превращает электропоезд в «настоящий арт-объект мегаполиса», говорится в сообщении.

Салон поезда получил эксклюзивную расцветку интерьера — черную с мятными акцентами. Пассажиры получают тот же уровень комфорта, что и в обычных составах «Иволга».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил значимость события. «Сотая «Иволга» — особенный состав. Пассажиры ждали ее появления, и сегодня она вышла на маршруты», — сказал он.

По словам Ликсутова, черная «Иволга» стала символом развития столичного транспорта и сочетает в себе современную инженерию, интересный дизайн и комфорт для пассажиров. «Москва вновь показала пример того, каким должен быть современный городской транспорт: МЦД, МЦК и метро. Мы продолжаем развивать МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — заключил Ликсутов.

