 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань

Сюжет
Военная операция на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, сообщила в телеграм-канале ведомства официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание за совершение теракта в России — пожизненное лишение свободы. По данным следствия, в результате атаки ВСУ на Маслову Пристань погибли три человека — двое мужчин и женщина. Пострадали не менее десяти мирных жителей.

В настоящий момент следователи и криминалисты ведомства занимаются фиксацией обстоятельств преступления, допросом очевидцев и назначением необходимых экспертиз.

При ракетном обстреле села в Белгородской области пострадали три человека
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром в среду, 8 октября, ВСУ нанесли ракетный удар по Масловой Пристани. После атаки глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и одном пострадавшем, позже количество пострадавших выросло до десяти.

Одной из пострадавших помощь оказали на месте, остальные были госпитализированы. Как уточнил Гладков, у четырех женщин диагностировали множественные осколочные ранения, еще у пятерых — баротравмы.

Также в результате удара было частично разрушено здание социального объекта, в двух домах были повреждены окна, кровля, балконы и фасады.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область ракетный удар Следственный комитет уголовное дело
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Четверо пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области
Общество
Над Белгородом и окрестностями сбили несколько украинских ракет
Политика
При ракетном обстреле села в Белгородской области пострадали три человека
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Госдума в первом чтении одобрила проект реформы медобразования Общество, 15:09
Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области Политика, 15:06
Стала известна дата следующего боя 46-летнего Пакьяо Спорт, 15:03
Что делать, если сложно вывести бизнес из недружественных странПодписка на РБК, 14:59
Володин объяснил денонсацию соглашения с США по утилизации плутония Политика, 14:54
Крупный пожар начался на складе в Новосибирске, вызван пожарный поезд Общество, 14:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Польша решила не выдавать «навредившего России» взрывом Nord Stream Политика, 14:49
Греф пошутил про разделение «Яндекса» Экономика, 14:47
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Дума отклонила проект об усилении контроля пожаробезопасности на стройках Недвижимость, 14:36
Нетаньяху ответил критикам в США словами о бомбежках Германии и Хиросимы Политика, 14:34
Глава Совета судей назвал обвинения перечеркнувшим жизнь ударом Политика, 14:33
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 14:29