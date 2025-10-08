СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, сообщила в телеграм-канале ведомства официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание за совершение теракта в России — пожизненное лишение свободы. По данным следствия, в результате атаки ВСУ на Маслову Пристань погибли три человека — двое мужчин и женщина. Пострадали не менее десяти мирных жителей.

В настоящий момент следователи и криминалисты ведомства занимаются фиксацией обстоятельств преступления, допросом очевидцев и назначением необходимых экспертиз.

Утром в среду, 8 октября, ВСУ нанесли ракетный удар по Масловой Пристани. После атаки глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и одном пострадавшем, позже количество пострадавших выросло до десяти.

Одной из пострадавших помощь оказали на месте, остальные были госпитализированы. Как уточнил Гладков, у четырех женщин диагностировали множественные осколочные ранения, еще у пятерых — баротравмы.

Также в результате удара было частично разрушено здание социального объекта, в двух домах были повреждены окна, кровля, балконы и фасады.