При ракетном обстреле села в Белгородской области пострадали три человека

Село Мощеное Грайворонского округа попало под ракетный обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Боеприпас попал в частный дом, пострадали двое взрослых и ребенок. Женщина получила минно-взрывную травму и ушибы рук и грудной клетки, у мужчины — осколочные ранения лица. У четырехлетней девочки диагностировали баротравму.

Дом частично обрушился.

В понедельник, 6 октября, ракетному обстрелу подвергся Белгород. Погиб мужчина, еще один пострадал. Гладков сообщал, что удар по объекту инфраструктуры вызвал проблемы с электричеством на ряде улиц.

Позже в тот же день над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько украинских ракет.