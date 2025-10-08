При ракетном обстреле села в Белгородской области пострадали три человека
Село Мощеное Грайворонского округа попало под ракетный обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Боеприпас попал в частный дом, пострадали двое взрослых и ребенок. Женщина получила минно-взрывную травму и ушибы рук и грудной клетки, у мужчины — осколочные ранения лица. У четырехлетней девочки диагностировали баротравму.
Дом частично обрушился.
В понедельник, 6 октября, ракетному обстрелу подвергся Белгород. Погиб мужчина, еще один пострадал. Гладков сообщал, что удар по объекту инфраструктуры вызвал проблемы с электричеством на ряде улиц.
Позже в тот же день над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько украинских ракет.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов