Военная операция на Украине
До десяти выросло число пострадавших в Масловой Пристани после удара ВСУ

Гладков: десять человек пострадали при атаке ВСУ на поселок Маслова Пристань
Сюжет
Военная операция на Украине

Десять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе, сообщил в телеграм-канале Вячеслав Гладков.

Одной из пострадавших помощь была оказана на месте, остальные госпитализированы. «Четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы», — уточнил Гладков.

Погибли двое мужчин и женщина. Здание соцобъекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах получили повреждения окна, кровля, балконы и фасады.

Трое погибли при ракетном ударе по белгородскому поселку Маслова Пристань
Политика

По данным Минобороны, в ночь на среду средства ПВО уничтожили 28 дронов над регионом. Примерно в 9 часов утра на территории Белгородской области объявляли ракетную опасность

5 октября из-за обстрела в Белгородском районе повреждения получила энергетическая инфраструктура, в итоге 40 тыс. жителей остались без света. На следующий день Белгород вновь подвергся обстрелу, в результате которого два человека погибли. После удара на нескольких улицах возникли перебои с электроснабжением.

