Греф и Набиуллина поспорили об «игре в бадминтон в хоккейной форме»

Эльвира Набиуллина предложила открывать доступ к инновациям, которые развивают отдельные банки, через 2–3 года после их запуска. Герман Греф в ответ заявил, что не нужно бороться с технологическими монополиями

Эльвира Набиуллина и Герман Греф (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Крупные банки, запускающие свои инновационные продукты, могли бы спустя время давать доступ к ним всем банкам. С таким предложением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Финополис», который организовал ЦБ.

В первую очередь предложение Набиуллиной было адресовано Сбербанку. «Ваша последовательная позиция о том, что государство не должно конкурировать с бизнесом, не должно подрывать стимулы к инновациям — я с этими тезисами полностью согласна, но считаю, что это не мешает на определенном этапе зрелости технологии государству добиваться того, чтобы она была доступна всем, а не только одному крупному участнику или одному-двум участникам, создателям этой технологии. Как раз для того, чтобы поддерживать конкуренцию, поддерживать вкус к инновациям», — сказала Набиуллина, обращаясь к главе «Сбера» Герману Грефу.

Она предложила формализовать подход к предоставлению технологий всему рынку. «Например, если крупный участник рынка активно развивает какой-то социально значимый компонент инфраструктуры, то спустя заранее понятный период времени, скажем, два-три года, когда происходит окупаемость, понятны выгоды для создателя от применения этих инноваций (хотя они тоже не сразу видны, мы это понимаем) <…>, спустя определенное время этот участник должен открыть эту технологию для рынка, чтобы не было рисков монополизации», — считает Набиуллина. Если крупный участник рынка не готов это делать, то регулятор берет на себя создание альтернативной структуры, доступной всем.

«Готовы ли вы к таким правилам игры?» — спросила Набиуллина Грефа.

«Нас никто не спрашивает», — ответил Греф.

«А сейчас что мы делаем? Кстати, не в первый раз, на всех «Финополисах» спрашиваем», — продолжила Набиуллина.

«Спрашивать и учитывать [мнение] — все-таки две разные вещи», — подчеркнул Греф.

«Мы готовы играть по любым правилам, которые будут спущены. Не всегда это комфортно, когда ты приходишь на хоккейную коробку, а тебе предлагают в хоккейной форме играть в бадминтон», — сказал глава Сбербанка. По его мнению, если регулятор будет давать на развитие технологии всего два-три года перед ее выводом на рынок, то «лучше не начинать». В пример он привел биометрию, которую «Сбер» развивает уже около десяти лет и на которую потратил десятки миллиардов рублей, пока «она сложно развивается, как любая другая технология».

«Если бы я знал заранее, [что] вот это выстрелит и не выстрелит, — было бы легче жить. Но деньги потрачены. Когда мы вернем эти деньги и вернем ли вообще — большой вопрос», — отметил глава Сбербанка. Если срок на развитие технологии будет ограничен и при этом банк не получит никаких конкурентных преимуществ и даже не окупит вложения, то «это (разработка новых продуктов. — РБК) становится неинтересно», подчеркивает Греф.

«Естественная монополия — это проблема для экономики. То, что мы сейчас обсуждаем, — это технологическая монополия. Технологическая монополия — она всегда временная. <...> Если есть технологическая монополия и она не связана с чем-то непреодолимым, то тогда ее нужно разрешать. Надо подталкивать к тому, чтобы подключение к ней предоставлялось рынку. Вот по этим правилам мы абсолютно готовы играть. Я считаю, что они правильные и справедливые», — резюмировал Греф.

Спор между Сбербанком и ЦБ о доступах к сервисам и их копировании идет не первый год. Чтобы ограничить потенциальную монополию «Сбера» на рынке переводов между людьми, Банк России и Национальная система платежных карт запустили Систему быстрых платежей, позволяющую отправлять деньги в другой банк без комиссии (в пределах лимита). Подключение к ней стало обязательным для банков.

Похожим образом развивалась и ситуация с распространением QR-кодов: сначала оплату по ним запустил «Сбер», а вскоре (в рамках СБП) и НСПК. С осени 2026 года начнется внедрение универсального QR-кода, который будет работать через СБП. Сначала к нему будут обязаны подключиться все системно значимые банки, а затем постепенно и другие кредитные организации, а также продавцы с выручкой от 20 млн руб. в год.