Греф и Набиуллина поспорили об «игре в бадминтон в хоккейной форме»

Эльвира Набиуллина предложила открывать доступ к инновациям, которые развивают отдельные банки, через 2–3 года после их запуска. Герман Греф в ответ заявил, что не нужно бороться с технологическими монополиями
Эльвира Набиуллина и Герман Греф
Эльвира Набиуллина и Герман Греф (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Крупные банки, запускающие свои инновационные продукты, могли бы спустя время давать доступ к ним всем банкам. С таким предложением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Финополис», который организовал ЦБ.

В первую очередь предложение Набиуллиной было адресовано Сбербанку. «Ваша последовательная позиция о том, что государство не должно конкурировать с бизнесом, не должно подрывать стимулы к инновациям — я с этими тезисами полностью согласна, но считаю, что это не мешает на определенном этапе зрелости технологии государству добиваться того, чтобы она была доступна всем, а не только одному крупному участнику или одному-двум участникам, создателям этой технологии. Как раз для того, чтобы поддерживать конкуренцию, поддерживать вкус к инновациям», — сказала Набиуллина, обращаясь к главе «Сбера» Герману Грефу.

НСПК запустила два новых QR-кода для переводов и платежей
Финансы
Дмитрий Дубынин

Она предложила формализовать подход к предоставлению технологий всему рынку. «Например, если крупный участник рынка активно развивает какой-то социально значимый компонент инфраструктуры, то спустя заранее понятный период времени, скажем, два-три года, когда происходит окупаемость, понятны выгоды для создателя от применения этих инноваций (хотя они тоже не сразу видны, мы это понимаем) <…>, спустя определенное время этот участник должен открыть эту технологию для рынка, чтобы не было рисков монополизации», — считает Набиуллина. Если крупный участник рынка не готов это делать, то регулятор берет на себя создание альтернативной структуры, доступной всем.

«Готовы ли вы к таким правилам игры?» — спросила Набиуллина Грефа.

«Нас никто не спрашивает», — ответил Греф.

«А сейчас что мы делаем? Кстати, не в первый раз, на всех «Финополисах» спрашиваем», — продолжила Набиуллина.

«Спрашивать и учитывать [мнение] — все-таки две разные вещи», — подчеркнул Греф.

«Мы готовы играть по любым правилам, которые будут спущены. Не всегда это комфортно, когда ты приходишь на хоккейную коробку, а тебе предлагают в хоккейной форме играть в бадминтон», — сказал глава Сбербанка. По его мнению, если регулятор будет давать на развитие технологии всего два-три года перед ее выводом на рынок, то «лучше не начинать». В пример он привел биометрию, которую «Сбер» развивает уже около десяти лет и на которую потратил десятки миллиардов рублей, пока «она сложно развивается, как любая другая технология».

«Если бы я знал заранее, [что] вот это выстрелит и не выстрелит, — было бы легче жить. Но деньги потрачены. Когда мы вернем эти деньги и вернем ли вообще — большой вопрос», — отметил глава Сбербанка. Если срок на развитие технологии будет ограничен и при этом банк не получит никаких конкурентных преимуществ и даже не окупит вложения, то «это (разработка новых продуктов. — РБК) становится неинтересно», подчеркивает Греф.

Глава НСПК — РБК: «Мы сделали все, чтобы личность не украли»
Подписка на РБК
Дмитрий Дубынин

«Естественная монополия — это проблема для экономики. То, что мы сейчас обсуждаем, — это технологическая монополия. Технологическая монополия — она всегда временная. <...> Если есть технологическая монополия и она не связана с чем-то непреодолимым, то тогда ее нужно разрешать. Надо подталкивать к тому, чтобы подключение к ней предоставлялось рынку. Вот по этим правилам мы абсолютно готовы играть. Я считаю, что они правильные и справедливые», — резюмировал Греф.

Спор между Сбербанком и ЦБ о доступах к сервисам и их копировании идет не первый год. Чтобы ограничить потенциальную монополию «Сбера» на рынке переводов между людьми, Банк России и Национальная система платежных карт запустили Систему быстрых платежей, позволяющую отправлять деньги в другой банк без комиссии (в пределах лимита). Подключение к ней стало обязательным для банков.

Похожим образом развивалась и ситуация с распространением QR-кодов: сначала оплату по ним запустил «Сбер», а вскоре (в рамках СБП) и НСПК. С осени 2026 года начнется внедрение универсального QR-кода, который будет работать через СБП. Сначала к нему будут обязаны подключиться все системно значимые банки, а затем постепенно и другие кредитные организации, а также продавцы с выручкой от 20 млн руб. в год.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк Банк России Герман Греф Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
