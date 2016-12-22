Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством» в России

В России до сих пор распространено «банковское рабство», когда работодатель препятствует сотрудникам в выборе банка для получения зарплаты, указала Эльвира Набиуллина. Закон о праве на выбор банка действует в России с 2015 года

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме инновационных банковских технологий Finopolis-2018 в Сочи выступила с критикой «банковского рабства» и призвала российские банки от него избавляться, передает корреспондент РБК.

​По ее словам, пользователи банковских услуг в России сейчас имеют доступ к таким услугам, о которых несколько лет назад «не могли и мечтать». Среди таких технологий она назвала все системы онлайн-платежей и мобильный банкинг, бурное развитие которых, по ее словам, стало возможным во многом благодаря действиям крупных банков.

«Но все еще сохраняется такая проблема, как «банковское рабство», — обратила внимание Набиуллина. «Мы когда-то говорили, и правительство занималось отказом от «мобильного рабства». Но «банковское рабство» по-прежнему существует», — подчеркнула она.

По ее словам, у людей должна быть возможность выбирать услуги и свободно переводить средства независимо от того, в каком банке у них открыт счет. «Мне кажется, это то, о чем мы должны думать. И мы как регулятор хотели бы получить ответную реакцию рынка, что нам делать», — заключила глава ЦБ.

Закон об отмене «зарплатного рабства» был подписан Владимиром Путиным в ноябре 2014 года. Согласно закону, работник сам вправе выбрать банк, в который должна быть переведена его зарплата, в письменной форме сообщив работодателю об изменении реквизитов для перевода средств не позднее чем за пять рабочих дней до дня получения зарплаты. Закон в​ступил в силу в начале 2015 года.