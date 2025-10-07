 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Трамп задаст вопросы Украине по ракетам Tomahawk

Axios: США обеспокоены возможностью контроля за применением Tomahawk ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракета Tomahawk
Ракета Tomahawk (Фото: Matthew Daniels / U.S. Navy / Getty Images)

Украина не знает, какое решение принял президент США Дональд Трамп по поставке ракет Tomahawk Киеву. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванные источники среди украинского правительства.

«Украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, заявили, что не знают, в чем заключалось решение Трампа», — пишет издание.

Трамп хочет знать, что украинцы будут делать с ракетами, которые им могут поставить. «Думаю, мне придется задать вопрос о том, куда их направят. Я бы задал несколько вопросов. Я не ожидаю эскалации», — сказал президент США.

6 октября Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk Украине.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

При этом Reuters писало, что передача ракет Tomahawk Украине маловероятна. Агентство уточнило, что Киеву могут передать другие системы с меньшей дальностью действия.

Поставка Украине американских ракет будет означать новый серьезный виток напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но выразил уверенность, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.

Президент России Владимир Путин заявлял, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона. Позднее он также отметил, что поставки ракет могут разрушить российско-американские отношения.

