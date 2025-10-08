 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Жители Турции, Сербии и Черногории оказались самыми работящими в Европе

Евростат: Жители Турции, Сербии и Черногории стали самыми работящими в Европе
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Согласно данным Евростата за второй квартал 2025 года, дольше всех в Европе работают жители Турции, чья средняя рабочая неделя составляет 44,1 часа, передает «РИА Новости». Вслед за ними в рейтинге расположились Черногория (43,1 часа), Сербия (41,8 часа), Босния и Герцеговина (41,3 часа) и Греция (41 час).

Россия в этом списке заняла 23-ю позицию со средней продолжительностью рабочей недели 38,2 часа, при этом мужчины работают 39,2 часа, а женщины — 37,1 часа.

На противоположном конце рейтинга оказались Нидерланды с самой короткой рабочей неделей в Европе — всего 31,5 часа. За ними следуют Великобритания (31,9 часа), Дания (33,7 часа), Норвегия (34,6 часа) и Германия (34,7 часа). В Швейцарии, Ирландии и Австрии зафиксирован одинаковый показатель — 35,8 рабочего часа в неделю.

Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
Общество
Фото:Игорь Попов / РБК

В январе глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отмечал, что в России в будущем длина рабочей недели может сократиться до четырех дней. При этом он подчеркнул, что нововведение коснется не всех сфер и должностей: «Это просто будет сделать невозможно». По словам Нилова, такую практику возможно будет ввести, когда в стране произойдут оптимизация, роботизация труда, а также развитие искусственного интеллекта.

Однако министр труда Антон Котяков сказал, что этого ждать не следует. Котяков назвал действующее трудовое законодательство в стране «гибким». «У нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — пояснил он.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
заработанная плата где работать рабочая неделя
Материалы по теме
«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии
Бизнес
Власти Петербурга поддержали идею обязать безработных платить за ОМС
Общество
В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий работающих пенсионеров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Протестующие напали на кортеж президента Эквадора с камнями и оружием Политика, 13:45
Рудковская назвала фигурное катание «мазохизмом за собственные деньги» Спорт, 13:41
В военной стратегии Молдавии главной угрозой снова назвали Россию Политика, 13:39
Из России выдворили 4,5 тыс. иностранцев с опасными инфекциями Общество, 13:37
ВТБ заявил о скором запуске оплаты через iPhone на форуме Finopolis 2025 Отрасли, 13:31
Соболенко сыграет с четвертой ракеткой России на «тысячнике» WTA в Ухане Спорт, 13:27
В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого Общество, 13:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
EUоbserver узнал о возможной отсрочке санкций из-за Венгрии и Словакии Политика, 13:20
Прокурор назвал главу Совета судей прикрытием для отелей с интим-услугами Политика, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Индукционные плиты: какие бывают, плюсы и минусы эксплуатации Недвижимость, 13:13
Набиуллина объявила о почти полном исчезновении «банковского рабства» Финансы, 13:12
Госдума расторгла соглашение с США об утилизации плутония Политика, 13:12
Суд отключил певца Шарлота от видеосвязи из-за криков и пререканий Общество, 13:06