Жители Турции, Сербии и Черногории оказались самыми работящими в Европе

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Согласно данным Евростата за второй квартал 2025 года, дольше всех в Европе работают жители Турции, чья средняя рабочая неделя составляет 44,1 часа, передает «РИА Новости». Вслед за ними в рейтинге расположились Черногория (43,1 часа), Сербия (41,8 часа), Босния и Герцеговина (41,3 часа) и Греция (41 час).

Россия в этом списке заняла 23-ю позицию со средней продолжительностью рабочей недели 38,2 часа, при этом мужчины работают 39,2 часа, а женщины — 37,1 часа.

На противоположном конце рейтинга оказались Нидерланды с самой короткой рабочей неделей в Европе — всего 31,5 часа. За ними следуют Великобритания (31,9 часа), Дания (33,7 часа), Норвегия (34,6 часа) и Германия (34,7 часа). В Швейцарии, Ирландии и Австрии зафиксирован одинаковый показатель — 35,8 рабочего часа в неделю.

В январе глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отмечал, что в России в будущем длина рабочей недели может сократиться до четырех дней. При этом он подчеркнул, что нововведение коснется не всех сфер и должностей: «Это просто будет сделать невозможно». По словам Нилова, такую практику возможно будет ввести, когда в стране произойдут оптимизация, роботизация труда, а также развитие искусственного интеллекта.

Однако министр труда Антон Котяков сказал, что этого ждать не следует. Котяков назвал действующее трудовое законодательство в стране «гибким». «У нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — пояснил он.