 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов

«РИА Новости»: мошенники придумали схему с посылками из маркетплейсов для обмана
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Злоумышленники начали использовать новую схему для обмана россиян. Жертве сообщают о поступлении посылки с маркетплейса и уточняют оптимальное время для ее получения, сообщает «РИА Новости».

Когда жертва сообщает, что не ждала заказ, ее просят назвать код из СМС, чтобы проверить информацию. Однако на самом деле этот код является одноразовым паролем от банковского счета или аккаунта на маркетплейсе.

В МВД раскрыли новую схему мошенников с имитацией «Госуслуг»
Общество

Еще в сентябре Центробанк предупреждал о новой схеме обмана, когда мошенники представляются курьерами маркетплейсов и под предлогом подтверждения даты и места доставки просят назвать код из СМС.

Банк России рекомендует немедленно прерывать подозрительные звонки и никогда не сообщать коды из СМС посторонним, подчеркивая, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают их. 

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенники маркетплейс
Материалы по теме
ТАСС узнал, что мошенники стали звонить под видом работников военкоматов
Общество
В ЦБ назвали топ-10 наиболее распространенных фраз среди кибермошенников
Общество
Мошенники придумали новую схему с голосовым подтверждением паспорта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как профилактика меняет борьбу с главной причиной смертности в России Национальные проекты, 11:05
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
«РИА Новости» сообщили о непричастности лидера ОПГ к хищениям у солдат Общество, 10:49
Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности Политика, 10:48
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:44
Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов Общество, 10:38
Индекс РТС впервые с 10 апреля опустился ниже 1000 пунктов Инвестиции, 10:35
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем Путина» в ЕС Политика, 10:27
Гелик, подвинься. Пять необычных фишек Tank 700, о которых мало кто знает Авто, 10:26
В Киеве рассказали о «возвращении политики» на Украину перед выборами Политика, 10:22
Почему компании выпускают устаревшие продукты: топ-8 ошибок продуктологовПодписка на РБК, 10:22
Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс Политика, 10:17