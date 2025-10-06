Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов

«РИА Новости»: мошенники придумали схему с посылками из маркетплейсов для обмана

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Злоумышленники начали использовать новую схему для обмана россиян. Жертве сообщают о поступлении посылки с маркетплейса и уточняют оптимальное время для ее получения, сообщает «РИА Новости».

Когда жертва сообщает, что не ждала заказ, ее просят назвать код из СМС, чтобы проверить информацию. Однако на самом деле этот код является одноразовым паролем от банковского счета или аккаунта на маркетплейсе.

Еще в сентябре Центробанк предупреждал о новой схеме обмана, когда мошенники представляются курьерами маркетплейсов и под предлогом подтверждения даты и места доставки просят назвать код из СМС.

Банк России рекомендует немедленно прерывать подозрительные звонки и никогда не сообщать коды из СМС посторонним, подчеркивая, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают их.