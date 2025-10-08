В Ростовской области из-за дронов начался пожар на территории предприятии
В Ростовской области в ночь на 8 октября силы ПВО отразили налет беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что их уничтожили и перехватили в двух районах региона — в Каменском и Сальском.
На территории предприятия в Сальском районе загорелась трава. Огонь оперативно потушили на площади 100 кв м. Других подробностей, включая число сбитых дронов, пока нет.
Накануне, поздним вечером 7 октября, Минобороны отчиталось о 30 сбитых за три часа дронах. Их уничтожили в период с 20:00 до 23:00 мск над четырьмя регионами, в том числе над Ростовской областью, где ПВО отработала по двум дронам. Остальные пришлись на Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.
Накануне, ранним утром 7 октября, Слюсарь рассказал, что БПЛА перехватили над Шолоховским районом области. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов