Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области из-за дронов начался пожар на территории предприятии

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области в ночь на 8 октября силы ПВО отразили налет беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что их уничтожили и перехватили в двух районах региона — в Каменском и Сальском.

На территории предприятия в Сальском районе загорелась трава. Огонь оперативно потушили на площади 100 кв м. Других подробностей, включая число сбитых дронов, пока нет.

Три пожара возникли из-за дронов в Ростовской области
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Накануне, поздним вечером 7 октября, Минобороны отчиталось о 30 сбитых за три часа дронах. Их уничтожили в период с 20:00 до 23:00 мск над четырьмя регионами, в том числе над Ростовской областью, где ПВО отработала по двум дронам. Остальные пришлись на Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.

Накануне, ранним утром 7 октября, Слюсарь рассказал, что БПЛА перехватили над Шолоховским районом области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

