Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России за три часа сбили 30 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили над Россией 30 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство сбитых беспилотников пришлось на Белгородскую область — 16, еще 11 сбили в Курской области, 2 — в Ростовской, еще один уничтожили в Воронежской.

Воронежский губернатор Александр Гусев предупредил жителей региона о беспилотной опасности: «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА».

Силы ПВО России за сутки сбили 416 беспилотников
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Гусев заверил, что ПВО наготове, а также призвал граждан не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов. В 20:48 беспилотную опасность объявил в своем региона и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. На момент подготовки публикации об отбое он не сообщал.

Опасность БПЛА в Курской и Ростовской областях действует с 20:47 и 21:57 соответственно, согласно приложению МЧС.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Белгородская область Курская область Воронежская область Ростовская область беспилотники БПЛА дроны ПВО Минобороны
