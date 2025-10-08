Над регионами России за три часа сбили 30 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили над Россией 30 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство сбитых беспилотников пришлось на Белгородскую область — 16, еще 11 сбили в Курской области, 2 — в Ростовской, еще один уничтожили в Воронежской.

Воронежский губернатор Александр Гусев предупредил жителей региона о беспилотной опасности: «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА».

Гусев заверил, что ПВО наготове, а также призвал граждан не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов. В 20:48 беспилотную опасность объявил в своем региона и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. На момент подготовки публикации об отбое он не сообщал.

Опасность БПЛА в Курской и Ростовской областях действует с 20:47 и 21:57 соответственно, согласно приложению МЧС.