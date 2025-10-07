Губернатор сообщил о перехвате БПЛА над Ростовской областью

Силы ПВО отразили беспилотную атаку на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

БПЛА перехватили над Шолоховским районом, уточнил глава региона. В результате налета никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Глава не уточнил количество сбитых дронов.

Об атаке БПЛА ранее сообщили в Белгородской и Воронежской областях. Беспилотник также сбили на подлете к Москве.

Аэропорты Новгорода, Ярославля, Волгограда и Калуги приостановили полеты.