 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил о перехвате БПЛА над Ростовской областью

Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников на Ростовскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили беспилотную атаку на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

БПЛА перехватили над Шолоховским районом, уточнил глава региона. В результате налета никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Глава не уточнил количество сбитых дронов.

На подлете к Москве сбили беспилотник
Политика

Об атаке БПЛА ранее сообщили в Белгородской и Воронежской областях. Беспилотник также сбили на подлете к Москве.

Аэропорты Новгорода, Ярославля, Волгограда и Калуги приостановили полеты.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Юрий Слюсарь Ростовская область ПВО БПЛА
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили беспилотник
Политика
Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках
Политика
В Старом Осколе обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
WP узнала, как американские ветераны наживаются на программах помощи США Общество, 05:17
Академик РАН раскритиковал предложение перенести начало уроков на 9 утра Общество, 05:11
Губернатор сообщил о перехвате БПЛА над Ростовской областью Политика, 05:05
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 04:50
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения Политика, 04:45
Глава фонда ремонта Калининграда потратил ₽9 млн бюджета на корпоративы Общество, 04:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Еще два аэропорта приостановили полеты Политика, 04:21
Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках Политика, 04:03
Завершился первый раунд непрямых переговоров о прекращении огня в Газе Политика, 03:45
В Венесуэле предупредили о готовящейся попытке подрыва посольства США Политика, 03:24
Один из крупнейших инвесторов Европы предупредил о рисках из-за SpaceX Технологии и медиа, 02:55
Глава Минтруда не поддержал идею введения «налога на тунеядство» Общество, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31