Губернатор сообщил о перехвате БПЛА над Ростовской областью
Силы ПВО отразили беспилотную атаку на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
БПЛА перехватили над Шолоховским районом, уточнил глава региона. В результате налета никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Глава не уточнил количество сбитых дронов.
Об атаке БПЛА ранее сообщили в Белгородской и Воронежской областях. Беспилотник также сбили на подлете к Москве.
Аэропорты Новгорода, Ярославля, Волгограда и Калуги приостановили полеты.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов