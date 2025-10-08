 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Грета Тунберг заявила, что в израильской тюрьме ее пытали военные

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что она и другие участники флотилии, направлявшейся в сектор Газа, подвергались пыткам в израильской тюрьме после задержания, сообщает Reuters.

По словам Тунберг, задержанных «похитили и подвергли пыткам» израильские военные. Она уточнила, что им не давали чистую воду, а некоторых лишили необходимых лекарств, однако отказалась приводить подробности.

«Лично я не хочу рассказывать о том, чему меня подвергли, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет, которые бы писали, что «Грета подвергалась пыткам», — сказала она.

МИД Израиля, как отмечает агентство, ранее неоднократно отрицал случаи жестокого обращения с задержанными. В ведомстве Reuters заявили, что всем обеспечили доступ к воде, пище, туалетам и адвокатам: «все их законные права были полностью соблюдены».

Трамп назвал Грету Тунберг сердитой нарушительницей порядка
Общество
Общество
Грета&nbsp;Тунберг

Тунберг участвовала в флотилии Global Sumud Flotilla, которая направлялась в сектор Газа с гуманитарной помощью. Израильские власти задержали активистов, назвав миссию рекламным ходом в пользу ХАМАС. Всего, по данным Reuters, были задержаны почти 480 участников, включая Тунберг, которую позже выслали из Израиля.

Газета The Guardian, ознакомившись с перепиской Тунберг со шведскими властями, ранее узнала об обвинении активистки в адрес Израиля. Поводом стало ее содержания в камере с клопами. Как утверждает Тунберг, ей также не давали достаточно еды и воды, в результате чего у девушки началось обезвоживание.

«Она [Тунберг] сообщила о дегидратации. Ей не давали достаточно воды и еды. Она также заявила, что у нее появилась сыпь, которая, по ее подозрению, была вызвана клопами», — говорится в электронном письме, которое дипломат из посольства Швеции направил в МИД последней.

