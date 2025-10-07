 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп назвал Грету Тунберг сердитой нарушительницей порядка

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Грета&nbsp;Тунберг
Грета Тунберг (Фото: Stefanos Rapanis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг злой и сумасшедшей, а также посоветовал ей обратиться к врачу. Так он прокомментировал вопрос о депортации активистки из Израиля, передает пресс-пул Белого дома.

«Она больше не заботится об окружающей среде. Теперь она возмутитель спокойствия (в оригинале troublemaker. — РБК). У нее проблемы с управлением гневом. Я думаю, ей следует обратиться к врачу. Она сердита. Если вы понаблюдаете за ней, то заметите, что она молода. Она такая злая. Она такая сумасшедшая», — сказал Трамп.

Активистка ответила президенту США в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Судя по вашим эмоциональным выступлениям, вы страдаете тем же самым», — написала Тунберг в Stories.

6 октября Тунберг вместе с другими 70 активистами из разных стран депортировали из Израиля. Их задержали на борту гуманитарной флотилии Global Sumud Flotilla, следующей в Газу, которую перехватили израильские власти.

The Guardian узнала об обезвоживании Тунберг в камере с клопами в Израиле
Политика
Грета Тунберг

Большую часть депортированных доставили в Грецию, откуда они могут вылететь в свои государства. Среди активистов 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и девять шведов. Они находились на борту флотилии из 42 судов, которые перевозили гуманитарную помощь в сектор Газа, где, по данным ООН, начался голод. Обвинение в геноциде Израиль отвергает.

1 октября Израиль начал перехватывать суда в международных водах. В результате этого государство задержало более 470 человек, которые находились на борту. Всех их содержали в тюрьме Кециот, условия в которой, следует из слов адвокатов, не соответствуют нормам. Тунберг сообщила посольству, что страдает от обезвоживания, потому что ей не хватает воды и еды. Также у нее появилась сыпь, которую могли вызвать клопы.

Ксения Потрошилина
