 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

The Guardian узнала об обезвоживании Тунберг в камере в Израиле

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Грета Тунберг
Грета Тунберг (Фото: Israel Foreign Ministry / Reuters)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что руководство Израиля содержит ее в камере, зараженной клопами, не дает достаточно еды и воды, у девушки обезвоживание. Об этом сообщает газета The Guardian, ознакомившаяся с перепиской Тунберг со шведскими властями.

Дипломат из посольства Швеции смог посетить Тунберг в камере ее заключения. В электронном письме, которое чиновник направил в шведский МИД, говорится, что Тунберг «рассказала о жестоком обращении и сказала, что ей приходилось долго сидеть на твердой поверхности». «Она [Тунберг] сообщила о дегидратации. Ей не давали достаточно воды и еды. Она также заявила, что у нее появилась сыпь, которая, по ее подозрению, была вызвана клопами», — написал дипломат.

Кроме того, согласно переписке, другой задержанный сообщил, что израильские силы безопасности сфотографировали Тунберг, заставив ее держать флаги. Описание флагов неизвестно.

Спецборт с 137 активистами с флотилии Sumud прибыл в Стамбул
Политика
Фото:Muhammed Enes Yildirim / Anadolu / Reuters

Тунберг входит в число 437 активистов, парламентариев и юристов, которые отправились с флотилией Global Sumud Flotilla (GSF) в Газу. МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа.

В среду, 1 октября, Израиль сообщил о блокаде флотилии, позже, 3 октября, — о выдворении четырех активистов, а 4 октября — о депортации в Стамбул еще 137 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Грета Тунберг Израиль флотилия
Материалы по теме
CBS узнал, что Нетаньяху лично одобрил операции против судов флотилии
Политика
Израиль заявил о доказательствах связи флотилии Тунберг с ХАМАС
Политика
В Европе прошли протесты после перехвата Израилем флотилии Тунберг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В МВД Грузии сообщили о 14 раненных при протестах в Тбилиси полицейских Политика, 22:10
DN узнал о жалобах Франции на бюрократию при переброске войск НАТО Политика, 21:50
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами Спорт, 21:48
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
The Guardian узнала об обезвоживании Тунберг в камере в Израиле Политика, 21:37
«Челси» обыграл «Ливерпуль», забив на 96-й минуте Спорт, 21:26
В Грузии возбудили уголовные дела в связи с протестами в Тбилиси Политика, 21:21
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Массовые протесты в день местных выборов в Тбилиси. Фоторепортаж Политика, 21:10 
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Гарри Кейн побил рекорд чемпионата Германии, забив 11 голов в 6 турах Спорт, 20:46
Военные сбили 11 дронов над тремя регионами России Политика, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп пригрозил ХАМАС в случае задержек в освобождении заложников Политика, 20:33
NN рассказал о бункере, где могут укрыться власти США при ядерном ударе Политика, 20:17