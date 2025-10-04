The Guardian узнала об обезвоживании Тунберг в камере в Израиле
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что руководство Израиля содержит ее в камере, зараженной клопами, не дает достаточно еды и воды, у девушки обезвоживание. Об этом сообщает газета The Guardian, ознакомившаяся с перепиской Тунберг со шведскими властями.
Дипломат из посольства Швеции смог посетить Тунберг в камере ее заключения. В электронном письме, которое чиновник направил в шведский МИД, говорится, что Тунберг «рассказала о жестоком обращении и сказала, что ей приходилось долго сидеть на твердой поверхности». «Она [Тунберг] сообщила о дегидратации. Ей не давали достаточно воды и еды. Она также заявила, что у нее появилась сыпь, которая, по ее подозрению, была вызвана клопами», — написал дипломат.
Кроме того, согласно переписке, другой задержанный сообщил, что израильские силы безопасности сфотографировали Тунберг, заставив ее держать флаги. Описание флагов неизвестно.
Тунберг входит в число 437 активистов, парламентариев и юристов, которые отправились с флотилией Global Sumud Flotilla (GSF) в Газу. МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа.
В среду, 1 октября, Израиль сообщил о блокаде флотилии, позже, 3 октября, — о выдворении четырех активистов, а 4 октября — о депортации в Стамбул еще 137 человек.
