В двух районах и двух городах Воронежской области сбили около десяти БПЛА
В Воронежской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили около дести беспилотников над двумя районами и двумя городами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.
Подробностей о том, где именно были уничтожены дроны Гусев не раскрыл. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, угрозу ударов беспилотников отменили в Воронеже, Борисоглебске и Нововоронеже, а также Острогожском и Лискинском районах. «Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменяется!», — добавил Гусев.
Поздним вечером 7 октября Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 30 украинских дронов с 20:00 до 23:00 мск. Их сбили над Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областями. На последнюю пришелся один БПЛА.
За день до этого, 6 октября, над Воронежской областью уничтожили 17 беспилотников. Обломки одного из них повредили в неуказанном муниципалитете остекление и сети котельной.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов