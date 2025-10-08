В двух районах и двух городах Воронежской области сбили около десяти БПЛА

В Воронежской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили около дести беспилотников над двумя районами и двумя городами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

Подробностей о том, где именно были уничтожены дроны Гусев не раскрыл. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, угрозу ударов беспилотников отменили в Воронеже, Борисоглебске и Нововоронеже, а также Острогожском и Лискинском районах. «Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменяется!», — добавил Гусев.

Поздним вечером 7 октября Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 30 украинских дронов с 20:00 до 23:00 мск. Их сбили над Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областями. На последнюю пришелся один БПЛА.

За день до этого, 6 октября, над Воронежской областью уничтожили 17 беспилотников. Обломки одного из них повредили в неуказанном муниципалитете остекление и сети котельной.