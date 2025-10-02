 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sherbak_photo / Shutterstock
Фото: Sherbak_photo / Shutterstock

Частный дом, а также хозпостройки и автомобиль на территории еще одного домовладения были повреждены в результате атаки украинских дронов на Воронежскую область в ночь на 2 октября. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль», — написал в посте Гусев, подчеркнув, что никто из людей не пострадал.

В двух регионах сбили более десяти дронов
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее Минобороны сообщило, что военные сбили 38 БПЛА над регионом. Гусев отметил, что дроны были уничтожены над двумя районами и одним городским округом, названия местностей губернатор не сообщил. Он подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА.

Тревогу в Воронежской области объявили накануне вечером, 1 октября. Гусев тогда подчеркнул, что «силы ПВО наготове». Позже в течение ночи он сообщал об объявлении режима опасности удара дронов в конкретных районах, в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и Борисоглебске, «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА».

В 5:27 мск Гусев сообщил, что в упомянутых выше районах отменили непосредственную угрозу удара.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Воронежская область дроны Александр Гусев
Материалы по теме
В двух регионах сбили более десяти дронов
Политика
Десять автомобилей повреждены при атаке дронов в Белгородской области
Политика
За четыре часа средства ПВО России сбили 12 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 08:43
Преимущественная покупка доли в ООО: как изменились права миноритариевПодписка на РБК, 08:36
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года Общество, 08:29
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке Политика, 08:26
Два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области Политика, 08:07
Новые ставки НДФЛ и ИИС-3. Что изменится для инвесторов в 2025-мПодписка на РБК, 08:05
«Это смешно». Валиева решила возвращаться в большой спорт без Тутберидзе Спорт, 08:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эксперты рассказали, как бизнесу переходить на новый НДСПодписка на РБК, 08:00
«Дно продаж пройдено». Почему эксперты ждут оживления на рынке жильяПодписка на РБК, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Роскачестве рассказали о мошенничестве с цифровыми копиями умерших Общество, 07:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Над регионами России за ночь уничтожили 85 беспилотников ВСУ Политика, 07:24
Москвичам пообещали похолодание до конца недели Общество, 07:16