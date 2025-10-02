Два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Фото: Sherbak_photo / Shutterstock

Частный дом, а также хозпостройки и автомобиль на территории еще одного домовладения были повреждены в результате атаки украинских дронов на Воронежскую область в ночь на 2 октября. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль», — написал в посте Гусев, подчеркнув, что никто из людей не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что военные сбили 38 БПЛА над регионом. Гусев отметил, что дроны были уничтожены над двумя районами и одним городским округом, названия местностей губернатор не сообщил. Он подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА.

Тревогу в Воронежской области объявили накануне вечером, 1 октября. Гусев тогда подчеркнул, что «силы ПВО наготове». Позже в течение ночи он сообщал об объявлении режима опасности удара дронов в конкретных районах, в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и Борисоглебске, «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА».

В 5:27 мск Гусев сообщил, что в упомянутых выше районах отменили непосредственную угрозу удара.