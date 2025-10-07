Президент ЦАР вручил госнаграды российским военным инструкторам

Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера вручил государственные награды 18 российским военным инструкторам, поблагодарив их за помощь в восстановлении мира в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Благодаря вашему вкладу, вашему мужеству и вашему профессионализму в ЦАР вновь воцарился мир. Наши дети могут ходить в школу, наши фермеры — обрабатывать поля, а наши граждане — строить свое будущее без страха. Вы помогли нам вернуть нашу страну», — заявил Туадера на церемонии награждения.

В 2018 году Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.

Он подчеркнул, что дружба между Россией и ЦАР основана на взаимном уважении и общих интересах, выразив инструкторам благодарность от имени правительства и народа страны. На церемонии присутствовал глава Русского дома в Банги Дмитрий Сытый, на которого в 2022 году было совершено покушение.

По данным Financial Times, в феврале 2023 года в ЦАР находилось около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер», которые присутствовали там с 2018 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснял, что силы ЧВК действовали по просьбе местных властей после ухода европейских «антитеррористических контингентов». На фотографии, опубликованное«РИА Новости» с церемонии награждения инструкторов, видно, что как минимум у одного из них на форме нашит шеврон ЧВК «Вагнер».

В ноябре телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» со ссылкой на руководство ЦАР сообщил, что сотрудничество с российскими военными инструкторами позволило властям установить контроль над 95% территории страны.

В мае 2025 года замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров провел переговоры с министром национальной обороны ЦАР Клодом Рамо Биро. В результате стороны договорились расширить оборонное и экономическое сотрудничество.