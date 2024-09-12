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ЧВК из США поручила сотруднику сидеть в саду отеля в ЦАР из-за русских

AP: американская ЧВК Banсroft потратила $1,4 млн на обеспечение работы в ЦАР
Спонсируемая Госдепом ЧВК Banсroft хотела, чтобы ее сотрудник отслеживал реакцию «русских» на возможное присутствие организации в ЦАР. Компания позже направила в республику специалистов, вложив в работу $1,4 млн
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Частная военная компания (ЧВК) Banсroft из США вложила примерно $1,4 млн в работу своего персонала в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на ее основателя Майкла Стока.

По его словам, в ЦАР работают менее 30 сотрудников ЧВК Bancroft, которые помогают местным властям обеспечивать работу разведывательных систем, межведомственное сотрудничество и соблюдение законодательства.

Большую часть средств организация получает из грантов США и ООН. Так, с 2018 по 2020 год ЧВК получила более $43 млн из США, пишет агентство со ссылкой на результаты аудитов.

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Фото:Uriel Sinai / Getty Images

США подталкивали власти ЦАР расширить присутствие иностранных военизированных формирований в республике по меньшей мере с 2022 года, отмечает AP. Госдеп США, однако, подчеркивал, что он не принимал участия в принятии решения о присутствии ЧВК Bancroft в ЦАР.

Газета Financial Times ранее писала, что в республике, в частности, находились российские военные инструкторы из ЧВК «Вагнер». По данным издания, они работали там как минимум с 2018 года, а на февраль 2023-го в стране находились порядка 1,5 тыс. бойцов ЧВК. На ноябрь 2023 года в республике работали 1890 военных специалистов из России, направленных по официальному запросу властей африканской страны.

Осенью 2023 года после появления сообщений, что ЧВК Bancroft может направить своих сотрудников в ЦАР, Сток разместил одного из ее сотрудников в отеле в Банги, столице страны, и приказал ждать возможной реакции России. Об этом сам Сток рассказал AP.

«Мы ожидали, что Россия взбесится, поэтому на роль нашего единственного сотрудника в Банги мы выбрали русскоговорящего человека, которому было поручено ничего не делать, кроме как сидеть в саду отеля и читать книгу весь день, ожидая, когда русские покажут, хотят ли они сотрудничать, быть враждебными или игнорировать нас», — сказал он.

Позднее, по словам Стока, сотрудника задержали «российские военные», однако затем он был отпущен.

ЧВК «Вагнер» основал бизнесмен Евгений Пригожин, погибший в результате авиакатастрофы в Тверской области в августе 2023 года. В июне того же года он поднял мятеж. Глава МИД России Сергей Лавров после гибели предпринимателя говорил, что отношения с африканскими государствами, где присутствовала ЧВК, не изменились.

ЧВК Bancroft — некоммерческая организация, базирующаяся в Вашингтоне. Она присутствует в девяти странах, пять из которых находятся в Африке. Дольше всего — на протяжении более чем 15 лет — ЧВК действует в Сомали, где, в частности, занимается обучением местных войск для борьбы с боевиками группировки «Аш-Шабаб».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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