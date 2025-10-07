Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону поздравил с днем рождения своего российского коллегу Владимира Путина, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В разговоре президенты обсудили развитие белорусско-российских отношений, международную повестку, региональную обстановку.

Утром 7 октября на сайте главы белорусского государства был опубликован текст поздравления Лукашенко. Президент пожелал Путину «здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов» на своем посту и похвалил Путина за «принципиальность и целеустремленность», назвав его политически мудрым и верным долгу человеком.

С праздником Путина поздравили и главы других государств, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава КНДР Ким Чен Ын.