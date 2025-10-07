Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону поздравил с днем рождения своего российского коллегу Владимира Путина, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В разговоре президенты обсудили развитие белорусско-российских отношений, международную повестку, региональную обстановку.
Утром 7 октября на сайте главы белорусского государства был опубликован текст поздравления Лукашенко. Президент пожелал Путину «здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов» на своем посту и похвалил Путина за «принципиальность и целеустремленность», назвав его политически мудрым и верным долгу человеком.
С праздником Путина поздравили и главы других государств, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава КНДР Ким Чен Ын.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов