Ресурс иностранных двигателей Superjet 100 продлили до 2028–2029 годов

Росавиация: Superjet 100 с иностранными двигателями смогут летать еще 4 года

Самолёт Sukhoi Superjet 100 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Имеющиеся у российских авиакомпаний самолеты Superjet 100 (SJ100) смогут продолжить полеты до 2028–2029 годов благодаря продлению ресурса их российско-французских двигателей, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«В рамках одобрения модификаций авиационной техники Росавиацией принято решение о продлении ресурса российско-французского двигателя SaM146, который эксплуатируется на «Суперджетах», — сказал Ядров (цитата по ТАСС). По его словам, это было сделано совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью и является основным пассажирским самолетом в России.

Серийное производство Superjet 100 было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций. Сейчас в парке авиакомпаний остается около 160 самолетов SJ100. В 2026 году перевозчики ожидают поставки импортозамещенной версии лайнера с российским мотором ПД-8.

О завершении импортозамещения двигателей на самолетах Superjet объявил в начале сентября 2025 года президент России Владимир Путин, когда посетил завод двигателей «ОДК — Кузнецов» госкорпорации «Ростех» в рамках своего визита в Самару.