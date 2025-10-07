Росавиация предупредила о потере авиапарками 539 самолетов и вертолетов

Росавиация: 339 самолетов и 200 вертолетов могут выбыть из авиапарков до 2030-го

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Из парков российских авиакомпаний к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов, если ситуация будет развиваться по пессимистичному прогнозу. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он заявил, что к 6 октября парк 76 авиакомпаний составляет 1 135 воздушных судов. Они выполняют 99% полетов. При этом в непосредственном использовании находятся 1 088 самолетов, 47 оставшихся не эксплуатируются.

«По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Это 230 отечественных воздушных судов, в том числе и воздушных судов, которым 40, 50, 60 лет, и 109 иностранных. Помимо этого, планируем к выбытию 200 вертолетов — это 190 отечественных вертолетов и 10 иностранных», — сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).

Ядров уточнил, что средний возраст авиапарка в 15 ведущих авикомпаний составляет порядка 14 лет. С его слов, этот показатель значительно ниже многих европейских и американских авиаперевозчиков.

В июне 2024 года Росавиация решила перестать публиковать информацию об авиапарке и точном количестве самолетов и вертолетов. Тогда решение не освещать точные данные объяснили оптимизацией публикуемой информации. В октябре 2023 года авиапарк насчитывал 2 228 воздушных судов, а среди эксплуатантов числилось 116 авиакомпаний.