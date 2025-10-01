 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем

Фицо пропустил саммит ЕС из-за проблем со здоровьем, связанных с покушением
Представитель премьера Ковач сообщил, что Фицо находится в отъезде из-за «ухудшения состояния здоровья, связанного с покушением». Он получил серьезные ранения в мае 2024 года
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Alessia Pierdomenico / Shutterstock)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не примет участие в неформальной встрече лидеров Евросоюза в Копенгагене из-за проблем со здоровьем, связанных с покушением на него в мае 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

О решении Фицо отказаться от участия было объявлено в тот момент, когда в столице Дании уже начиналось мероприятие. Его представитель Александр Ковач сообщил, что премьер находится в отъезде из-за «ухудшения состояния здоровья, связанного с покушением».

В среду, 1 октября, проходит неформальный саммит лидеров ЕС. Планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины, начало первой фазы переговоров о ее вступлении и оборонные расходы европейских стран. На следующий день там же пройдет заседание Европейского политического сообщества (ЕПС), которое объединяет 47 стран.

Фицо спрогнозировал долгий процесс вступления Украины в ЕС
Политика
Роберт Фицо

В мае 2024 года 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил покушение на премьер-министра Словакии в городе Гандлова. Фицо получил серьезные ранения, в том числе в живот, но выжил. Цинтула признал свою вину и заявил, что хотел навредить премьеру, поскольку был не согласен с политикой правительства, но не собирался убивать.

Это не первый раз, когда из-за проблем со здоровьем на фоне покушения Фицо пропускает мероприятия. Так, в апреле 2025 года премьер не пришел на интервью с бывшим чешским президентом Милошем Земаном. По словам последнего, премьер плохо себя чувствовал из-за ранения. Тогда же Фицо опубликовал видеообращение в соцсетях и рассказал, что раны, полученные во время покушения весной 2024 года, до сих пор «доставляют хлопоты».

Кроме того, 1 мая Фицо отказался от присутствия на торжествах по случаю Дня труда в Словакии, а также отменил свое участие в установке майского дерева в Вельки-Залужи. Тогда же он собирался выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену на хлебозаводе в Нитре на западе республики, но тоже не смог.

