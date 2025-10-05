Минобороны сообщило об ударе по ВПК и газовым объектам Украины
Российские военные ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу, сообщила пресс-служба Минобороны.
При этом применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
Кроме того, удар нанесли по составу, который использовали для железнодорожных перевозок оружия и военной техники в места боев в Донбассе, по центру обеспечения украинской армии топливом, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и РСЗО HIMARS, а также по районам временной дислокации украинских служащих.
Кроме того, войска заняли село Кузьминовка в ДНР.
В ночь на 5 октября в нескольких городах Украины — Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне (Ивано-Франковская область), Чернигове и в Хмельницкой области были слышны взрывы. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов