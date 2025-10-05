 Перейти к основному контенту
0

Минобороны сообщило об ударе по ВПК и газовым объектам Украины

Военная операция на Украине
Российская армия нанесла ночной массированный удар по украинским предприятиям ВПК и газово-энергетической инфраструктуре с применением ракет «Кинжал». Минобороны заявило, что все цели были успешно поражены
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские военные ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу, сообщила пресс-служба Минобороны.

При этом применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам Украины
Политика
Фото:Global Look Press

Кроме того, удар нанесли по составу, который использовали для железнодорожных перевозок оружия и военной техники в места боев в Донбассе, по центру обеспечения украинской армии топливом, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и РСЗО HIMARS, а также по районам временной дислокации украинских служащих.

Кроме того, войска заняли село Кузьминовка в ДНР.

В ночь на 5 октября в нескольких городах Украины — Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне (Ивано-Франковская область), Чернигове и в Хмельницкой области были слышны взрывы. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

