В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Черниговской области на севере Украины поврежден один из энергетических объектов, сообщили в компании «Черниговоблэнерго».

Уже начались восстановительные работы, они будут выполняться с «учетом ситуации безопасности», добавили в компании.

Глава областной администрации Вячеслав Чаус уточнил в своем телеграм-канале, что без электроснабжения остаются один из микрорайонов Чернигова и часть населенных пунктов Прилукского района.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.