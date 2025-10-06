В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта
В Черниговской области на севере Украины поврежден один из энергетических объектов, сообщили в компании «Черниговоблэнерго».
Уже начались восстановительные работы, они будут выполняться с «учетом ситуации безопасности», добавили в компании.
Глава областной администрации Вячеслав Чаус уточнил в своем телеграм-канале, что без электроснабжения остаются один из микрорайонов Чернигова и часть населенных пунктов Прилукского района.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
