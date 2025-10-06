 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Черниговской области на севере Украины поврежден один из энергетических объектов, сообщили в компании «Черниговоблэнерго».

Уже начались восстановительные работы, они будут выполняться с «учетом ситуации безопасности», добавили в компании.

Глава областной администрации Вячеслав Чаус уточнил в своем телеграм-канале, что без электроснабжения остаются один из микрорайонов Чернигова и часть населенных пунктов Прилукского района.

Во Львове и Чернигове прогремели взрывы
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Военная операция на Украине Черниговская область ракетные удары Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и газовым объектам Украины
Политика
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам Украины
Политика
В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как по выписке из ЕГРН обезопасить сделки с жильем: инструкция Росреестра Недвижимость, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40