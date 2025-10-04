 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные России нанесли удары по объектам энергетики Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Минобороны России.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, военные нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ
Политика

Накануне, 3 октября, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

19 сентября Минобороны сообщило о нанесении четырех групповых ударов по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 4 октября силы ПВО отразили над российскими регионами атаку 117 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 27 — сбили в Брянской области.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Минобороны Украина Военная операция на Украине
