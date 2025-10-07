До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 45, сообщает Следственный комитет в телеграм-канале. Несколько дней назад сообщалось о 41 погибшем.
«В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», — сказано в публикации.
«Задержаны еще двое подозреваемых, местонахождение которых установлено на территории города Москвы, из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации, осуществлявшей хранение в Тосненском районе изъятой из оборота спиртосодержащей продукции», — сказано в сообщении.
Первые случаи отравления контрафактным алкоголем начали фиксировать 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области. Лабораторные исследования подтвердили, что люди умерли от метанола. Из мест хранения алкоголя изъяли свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Предполагаемый источник распространения алкоголя — коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тoсненского района.
В рамках расследования арестованы несколько человек, в том числе 54-летний мужчина, которого следствие считает организатором закупки и сбыта суррогата. 30 сентября был арестован другой фигурант — Владимир Терехов. Его обвиняют в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем смерть более двух лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
В Кремле ситуацию прокомментировали словами «из ряда вон выходящая трагедия». Там считают, что ситуация может стать поводом для систематизирования законодательства в этой сфере.
