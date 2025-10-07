 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом

СК: до 45 выросло число жертв употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти
Фото: СК России
Фото: СК России

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 45, сообщает Следственный комитет в телеграм-канале. Несколько дней назад сообщалось о 41 погибшем.

«В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», — сказано в публикации.

«Задержаны еще двое подозреваемых, местонахождение которых установлено на территории города Москвы, из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации, осуществлявшей хранение в Тосненском районе изъятой из оборота спиртосодержащей продукции», — сказано в сообщении.

Обыск места производства суррогатного алкоголя в Ленинградской области

Первые случаи отравления контрафактным алкоголем начали фиксировать 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области. Лабораторные исследования подтвердили, что люди умерли от метанола. Из мест хранения алкоголя изъяли свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Предполагаемый источник распространения алкоголя — коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тoсненского района.

В рамках расследования арестованы несколько человек, в том числе 54-летний мужчина, которого следствие считает организатором закупки и сбыта суррогата. 30 сентября был арестован другой фигурант — Владимир Терехов. Его обвиняют в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем смерть более двух лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

МВД раскрыло детали дела об отравлении алкоголем в Ленинградской области
Общество

В Кремле ситуацию прокомментировали словами «из ряда вон выходящая трагедия». Там считают, что ситуация может стать поводом для систематизирования законодательства в этой сфере.

