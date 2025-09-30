По делу о смертях от алкоголя в Ленобласти арестовали нового фигуранта

В Ленобласти по делу об отравлении алкоголем арестовали еще одного фигуранта

Владимир Терехов (Фото: SPbGS / Telegram)

В Санкт-Петербурге по делу об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще одного жителя Ленинградской области, сообщает пресс-служба судов города.

Суд заключил под стражу Владимира Терехова, его обвиняют в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц — часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Фигурант свою вину не признал.

Терехова арестовали до 22 ноября (на 1 месяц 26 суток).

С 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области начали фиксировать отравления после употребления алкоголя. Лабораторные исследования подтвердили: восемь человек умерли от метанола. Всего жертвами суррогатного алкоголя стали 25 человек.

В рамках расследования задержали 14 человек, несколько из них арестовали. Одним из них оказался 54-летний мужчина, которого следствие считает организатором закупки и сбыта суррогата. Предполагаемый источник распространения опасной продукции установлен — это коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тосненского района.

В Кремле ситуацию прокомментировали словами «из ряда вон выходящая трагедия».