По делу о смертях от алкоголя в Ленобласти арестовали нового фигуранта
В Санкт-Петербурге по делу об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще одного жителя Ленинградской области, сообщает пресс-служба судов города.
Суд заключил под стражу Владимира Терехова, его обвиняют в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц — часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Фигурант свою вину не признал.
Терехова арестовали до 22 ноября (на 1 месяц 26 суток).
С 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области начали фиксировать отравления после употребления алкоголя. Лабораторные исследования подтвердили: восемь человек умерли от метанола. Всего жертвами суррогатного алкоголя стали 25 человек.
В рамках расследования задержали 14 человек, несколько из них арестовали. Одним из них оказался 54-летний мужчина, которого следствие считает организатором закупки и сбыта суррогата. Предполагаемый источник распространения опасной продукции установлен — это коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тосненского района.
В Кремле ситуацию прокомментировали словами «из ряда вон выходящая трагедия».
Читайте РБК в Telegram.
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов