 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

По делу о смертях от алкоголя в Ленобласти арестовали нового фигуранта

В Ленобласти по делу об отравлении алкоголем арестовали еще одного фигуранта
Владимир&nbsp;Терехов
Владимир Терехов (Фото: SPbGS / Telegram)

В Санкт-Петербурге по делу об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще одного жителя Ленинградской области, сообщает пресс-служба судов города.

Суд заключил под стражу Владимира Терехова, его обвиняют в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц — часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Фигурант свою вину не признал.

Терехова арестовали до 22 ноября (на 1 месяц 26 суток).

МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти
Общество

С 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области начали фиксировать отравления после употребления алкоголя. Лабораторные исследования подтвердили: восемь человек умерли от метанола. Всего жертвами суррогатного алкоголя стали 25 человек

В рамках расследования задержали 14 человек, несколько из них арестовали. Одним из них оказался 54-летний мужчина, которого следствие считает организатором закупки и сбыта суррогата. Предполагаемый источник распространения опасной продукции установлен — это коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тосненского района.

В Кремле ситуацию прокомментировали словами «из ряда вон выходящая трагедия».

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Ленинградская область суррогатный алкоголь отравление алкоголем арест Санкт-Петербург
Материалы по теме
Суд арестовал двух фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
Общество
По делу о массовом отравлении в Ленобласти изъяли 5 тыс. литров спирта
Общество
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 25
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Россиянин Непомнящий опустился на 19-ю строчку в рейтинге FIDE Спорт, 18:21
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Россия и Индия провели очередные консультации по вопросам безопасности Политика, 18:10
Как изменился турпоток в России и что делать с дефицитом номерного фонда Недвижимость, 18:09
Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону в 2026-м Политика, 18:08
В МИДе заявили, что план Трампа по Газе заслуживает поддержки Политика, 18:07
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Власти обсудят налог на продавцов импортных вещей на маркетплейсахПодписка на РБК, 18:05
Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского Политика, 18:05
Заммэра Ракова рассказала о планах масштабирования сервиса ЕМИАС Город, 18:00
Какой необычный сувенир привезти из Парижа: 26 идей от местных жителей Стиль, 18:00
Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
ЦБ сохранил курс доллара на 1 октября ниже ₽83 Инвестиции, 17:52