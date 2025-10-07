Глава Минтруда не поддержал идею введения «налога на тунеядство»
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков не поддерживает идею о введении «налога на тунеядство». Об этом он заявил в интервью РБК.
«Налог, наверное я внутренне не поддерживаю», — ответил он на вопрос о жизнеспособности «налога на тунеядство».
«Налог на тунеядство» существует в Белоруссии. В соответствии с белорусским законодательством «тунеядцы» должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин, а в октябре граждан из «списка тунеядцев» обязали платить за ЖКХ по повышенному тарифу.
В июле телефонный опрос ВЦИОМа показал, что более половины (59%) респондентов не поддерживают введение такого налога.
Закон о «Злостном уклонении от выполнения решения о трудоустройстве» действовал в СССР. Он позволял отправлять «тунеядцев» в «специально отведенные местности» и конфисковать имущество.
В 2024 году депутат томской Думы от «Единой России» Екатерина Собканюк предложила рассмотреть возможность создания трудовых лагерей для «тунеядцев».
