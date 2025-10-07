В Крыму легковая машина влетела в подземный переход

Фото: МЧС Республики Крым

В Симферополе легковой автомобиль Nissan съехал с дороги в подземный пешеходный переход, сообщает МЧС Крыма в своем телеграм-канале. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины.

Спасатели с помощью специнструментов и системы стабилизации освободили мужчину, оказали ему первую помощь и передали медикам. Насколько серьезно он пострадал, не уточняется.

На опубликованном ведомством фото с места ДТП видно, что машина въехала в переход не с лестницы, а со стороны бокового ограждения, и застряла там в полуподвешенном состоянии. У автомобиля разбит бампер, однако сам салон не смят. Во время аварии сработали подушки безопасности.

Похожий случай произошел весной в Москве. Там «Газель» въехала в подземный переход на станции «Парк Победы». Водитель не справился с управлением. Он смог сам выбраться из машины, но пассажиру потребовалась помощь.