В Крыму легковая машина влетела в подземный переход
В Симферополе легковой автомобиль Nissan съехал с дороги в подземный пешеходный переход, сообщает МЧС Крыма в своем телеграм-канале. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины.
Спасатели с помощью специнструментов и системы стабилизации освободили мужчину, оказали ему первую помощь и передали медикам. Насколько серьезно он пострадал, не уточняется.
На опубликованном ведомством фото с места ДТП видно, что машина въехала в переход не с лестницы, а со стороны бокового ограждения, и застряла там в полуподвешенном состоянии. У автомобиля разбит бампер, однако сам салон не смят. Во время аварии сработали подушки безопасности.
Похожий случай произошел весной в Москве. Там «Газель» въехала в подземный переход на станции «Парк Победы». Водитель не справился с управлением. Он смог сам выбраться из машины, но пассажиру потребовалась помощь.
