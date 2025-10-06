 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Tesla подали в суд из-за аварии со сгоревшими в Cybertruck студентами

Tesla TSLA $429,83 -1,42% Купить
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

В США родители двух студентов колледжа, погибших в аварии с Tesla Cybertruck, утверждают, что трагедия случилась из-за технической неисправности автомобиля. Они обратились с исками в суд, пишет Associated Press.

Авария произошла в ноябре 2024 года. Машина с тремя студентами врезалась в дерево в Пьемонте (штат Калифорния). В результате водитель выжил, а двое пассажиров скончались — 20-летние Криста Цукахара и Джек Нельсон. Они оказались заблокированы в загоревшемся автомобиле, как считают родители, из-за «конструктивного дефекта» машины.

Семья Цукахары утверждает, что компания знала о неисправности много лет, но не исправляла ее. Родственники девушки считают, что она сидела на заднем сидении и почти не пострадала при ДТП, однако не смогла выбраться из горящей машины из-за заклинивших дверей. 

Оказавшиеся взаперти в Tesla мужчина с двумя детьми погибли при пожаре
Общество
Фото:Jens Schlueter / Getty Images

Родители студентов обратились в суд спустя несколько недель после того, как федеральные органы США по контролю за безопасностью автомобилей начали расследование жалоб водителей Tesla на проблемы с заклинившими дверями. Речь прежде всего идет о Tesla Model Y 2021 года. Девять владельцев сообщили о неработающих электронных дверных ручках, вероятно, из-за низкого заряда аккумулятора.

В 2021 году Tesla отозвала более 475 тыс. электромобилей Model 3 в США из-за технических дефектов, которые увеличивали риск ДТП. Кроме того, отозвали 119 тыс. машин Model S, произведенных с 2014 года. Из-за дефекта у них непроизвольно открывался капот.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Валерия Доброва
Tesla ДТП Cybertruck
