На Tesla подали в суд из-за аварии со сгоревшими в Cybertruck студентами

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В США родители двух студентов колледжа, погибших в аварии с Tesla Cybertruck, утверждают, что трагедия случилась из-за технической неисправности автомобиля. Они обратились с исками в суд, пишет Associated Press.

Авария произошла в ноябре 2024 года. Машина с тремя студентами врезалась в дерево в Пьемонте (штат Калифорния). В результате водитель выжил, а двое пассажиров скончались — 20-летние Криста Цукахара и Джек Нельсон. Они оказались заблокированы в загоревшемся автомобиле, как считают родители, из-за «конструктивного дефекта» машины.

Семья Цукахары утверждает, что компания знала о неисправности много лет, но не исправляла ее. Родственники девушки считают, что она сидела на заднем сидении и почти не пострадала при ДТП, однако не смогла выбраться из горящей машины из-за заклинивших дверей.

Родители студентов обратились в суд спустя несколько недель после того, как федеральные органы США по контролю за безопасностью автомобилей начали расследование жалоб водителей Tesla на проблемы с заклинившими дверями. Речь прежде всего идет о Tesla Model Y 2021 года. Девять владельцев сообщили о неработающих электронных дверных ручках, вероятно, из-за низкого заряда аккумулятора.

В 2021 году Tesla отозвала более 475 тыс. электромобилей Model 3 в США из-за технических дефектов, которые увеличивали риск ДТП. Кроме того, отозвали 119 тыс. машин Model S, произведенных с 2014 года. Из-за дефекта у них непроизвольно открывался капот.