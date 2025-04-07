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«Газель» въехала в подземный переход на станции «Парк Победы» в Москве

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он смог выбраться из машины, но внутри зажат пассажир

Грузовой автомобиль «Газель» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Машина сильно повреждена, водитель смог выбраться самостоятельно, но внутри зажат еще один человек.

По данным «Московского комсомольца», авария произошла в 6:30, водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал вниз по ступенькам перехода.

«Газель» ехала из Башкирии, уточнили ТАСС в оперативных службах, добавив, что, по предварительным данным, водитель уснул за рулем.

В сентябре в строящийся подземный переход в Краснопресненском районе столицы влетел внедорожник Gelandewagen. ЧП произошло в переходе на пересечении Шелепихинского шоссе и набережной. Машина вылетела с проезжей части, слетела по ступенькам, перевернулась и упала на крышу. Водитель скрылся с места аварии, в МВД сообщили, что никто не пострадал.

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Кутузовский проспект ДТП Москва Парк Победы
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