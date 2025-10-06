 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве автомобиль после ДТП пробил ограждение набережной Яузы

Автомобиль в результате дорожной аварии пробил ограждение в районе набережной Говорухина на севере Москвы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«По предварительным данным, примерно в 15:28 произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим наездом одного из них на ограждение набережной реки Яуза. В результате ДТП пострадал один человек, который был доставлен в лечебное учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Агентство «Москва» сообщило, что автомобиль упал в реку. Однако в следующем посте было уточнение, что информация о падении машины в реку проверяется.

В Москве автомобиль столкнулся с автобусом
Общество
Фото:АГН «Москва»

В августе машина каршеринга рухнула в Яузу с моста на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы в районе Лефортово.

Как писал телеграм-канал 112, в салоне находились пять человек, среди них — трое детей. Их удалось спасти. В прокуратуре уточнили, что медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев, Софья Полковникова
Яуза Москва ДТП
Материалы по теме
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
Общество
Вертолет приземлился на Кутузовском проспекте забрать пострадавшего в ДТП
Общество
Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Новгородской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Муфтий Москвы предостерег от провокаций после пресечения взрыва синагоги Политика, 17:10
Semafor узнал о планах США заключить с Киевом сделку по технологиям БПЛА Политика, 17:06
5 новых fashion-брендов: выбор автора телеграм-канала Cope Me Стиль, 17:05
Николаевский губернатор назвал «кайфовыми» условия жизни украинцев Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
IPO в США оказались в подвешенном состоянии из-за шатдауна Инвестиции, 17:00
Суд Москвы конфисковал земельный участок экс-совладельца ЮКОСа Политика, 16:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Против замдиректора ТЭЦ завели дело из-за подпольной майнинг-фермы Общество, 16:56
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
МВД опровергло запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 16:43
Матвиенко призвала усилить контроль над формированием тарифов ЖКХ Недвижимость, 16:42
Силуанов оценил влияние повышения НДС на рост инфляции Экономика, 16:40
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 16:39
Пытавшийся задавить полицейского погрузчиком получил условный срок Общество, 16:39