В Москве автомобиль после ДТП пробил ограждение набережной Яузы
Автомобиль в результате дорожной аварии пробил ограждение в районе набережной Говорухина на севере Москвы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«По предварительным данным, примерно в 15:28 произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим наездом одного из них на ограждение набережной реки Яуза. В результате ДТП пострадал один человек, который был доставлен в лечебное учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Агентство «Москва» сообщило, что автомобиль упал в реку. Однако в следующем посте было уточнение, что информация о падении машины в реку проверяется.
В августе машина каршеринга рухнула в Яузу с моста на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы в районе Лефортово.
Как писал телеграм-канал 112, в салоне находились пять человек, среди них — трое детей. Их удалось спасти. В прокуратуре уточнили, что медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку.
