В Белоруссии граждан из «списка тунеядцев» обязали целиком платить за ЖКХ

Фото: Getty Images

С 1 октября в Белоруссии вступили в силу значительные изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг. Главные нововведения коснутся граждан, официально не занятых в экономике, для которых существенно ужесточаются правила оплаты. Как сообщают в эфире ONT News, теперь для «тунеядцев» оплата по повышенному тарифу применяется ко всем жилым помещениям, которые принадлежат таким гражданам или используются ими.

Человек, который включен в списки «тунеядцев», обязан платить по повышенным тарифам за все свои жилые помещения (или те, которыми он пользуется). Ранее, чтобы платить по повышенным тарифам, нужно было быть прописанным в квартире, и сумма зависела от количества проживающих, сообщало Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белоруссии.

«Если квартира 60 кв. м принадлежит гражданину, не занятому в экономике и он в этой квартире зарегистрирован по месту жительства, а вместе с ним проживают еще два гражданина, то, например, услуга теплоснабжения была бы начислена пропорционально количеству проживающих. То есть 60 «квадратов» делим на троих, получается в отношении 20 «квадратов» применились бы повышенные тарифы. Соответственно, остальные 40 «квадратов» оплачивались бы по субсидируемому тарифу», — рассказывала заместитель начальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Малиновская.

Теперь эти условия отменяются — неработающие граждане будут платить за весь объем услуг в любой своей квартире. «В случае если гражданин попал в список не занятых в экономике и он является собственником квартир (причем вне зависимости от их количества — одна, две или более), в отношении всех квартир и в отношении всего объема потребляемых услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение, подогрев воды и газоснабжение) будут применены экономически обоснованные тарифы», — добавила Малиновская.

В начале 2025 года в Белоруссии министр внутренних дел Иван Кубраков предписывал ужесточить меры в отношении граждан, официально не занятых в экономике. Этот вопрос обсуждался на совещании в ГУВД Минска в начале года. Главной задачей названа актуализация базы данных трудоспособных лиц, не занятых трудом. Для этого во всех районах Минска собирались провести внеплановые рейды. Особое внимание должны были уделить гражданам, работающим за границей и получающим «зарплату в конвертах». По результатам рейдов планировали разработать предложения по совершенствованию законодательства и расширить программы трудоустройства.

Сбор для предупреждения тунеядства в Белоруссии вводился в 2015 году. Он изначально составлял 20 базовых величин (42 белорусских рубля по состоянию на 2025 год). Такой сбор в следующем году уплатили 11 тыс. человек. Этот декрет привел к митингам в 2017 году. В 2018 году сбор был отменен.