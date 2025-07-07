Большинство россиян выступили против налога на тунеядство
Более половины опрошенных россиян выступили против введения налога на тунеядство, при этом каждый третий поддержал идею, показал телефонный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В определении термина респонденты разошлись — 46% уверены, что тунеядцы не работают и бездельничают, еще 24% думают, что это те, кто живут за счет государства или родных. Почти столько же — 22% — полагают, что тунеядцы «ничего не хотят», а 9% — что тунеядцем называют человека, который ведет паразитический или даже аморальный образ жизни.
Всего налог на тунеядство поддержали 59% участников опроса. При этом большинство противников такой «реформы» — зумеры и миллениалы. Самое большое понимание налог встретил у «поколения застоя», россиян 1948–1967 годов рождения.
Главный риск обсуждаемой идеи — межпоколенческий раскол, считает директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. По его мнению, отношение к работе, как и сами рабочие процессы, изменилось и не укладывается в традиционные для старшего поколения рамки «работа — безработица».
Опрошенным напомнили: в СССР действовал закон, предусматривавший строгие наказания для тунеядцев. Здесь мнения разделились практически поровну — «за» высказались 45% респондентов, «против» — 46%. Еще 9% опрошенных не смогли выбрать позицию.
В опросе, проведенном 14 июня, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Впервые о возможности возвращения в России налога на тунеядство в правительстве заговорили почти десять лет назад — в 2016 году. О возможном введении налога для трудоспособных, но не работающих граждан рассказывал замглавы Минтруда Андрей Пудов. Через несколько месяцев прежний глава ведомства Максим Топилин предложил взимать с неработающих «на первых порах» по 20 тыс. руб.
Поводом для дискуссии стало решение властей Белоруссии ввести особый «тунеядский» налог. В соответствии с белорусским законодательством «тунеядцы» должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. Таким образом, в 2016 году размер сбора составлял 4,2 млн белорусских рублей (примерно $215 по курсу апреля 2015 года).
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