Себастьен Лекорню (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Между объявлением нового правительства Франции и заявлением премьер-министра страны Себастьена Лекорню об отставке не прошло и 14 часов. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот промежуток рекордом.

«Рекорд: правительство Франции продержалось 14 часов. Потому что у Франции нет президента. Только блестящий адвокат Киева, приятель Германии и Великобритании, болтливый арбитр Африки», — написал он в соцсети Х.

По словам Медведева, президенту Франции Эмманюэлю Макрону нет дела до его страны, а вошедшие в Париж в 1814 году после победы над Наполеоном «наши казачьи кони» справились бы возложенными на него обязанностями лучше.

Ранним утром 6 октября Лекорню, занявший должность 9 сентября, подал заявление об отставке , пробыв у власти 27 дней. Состав своего кабинета министров он объявил меньше чем за сутки до этого.

Франция переживает экономический кризис. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8% ВПП, что значительно превышает официальный целевой показатель Евросоюза в размере 3%. В конце первого квартала 2025 года государственный долг страны вырос до €3,346 трлн, или 114% ВВП.

