 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс

Губернатор Иллинойса заявил о вторжении Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Губернатор Иллинойса назвал происходящее «вторжением Трампа» и призвал власти Техаса не поддерживать отправку Нацгвардии. Техасский губернатор заявил, что «полностью санкционировал» развертывание войск в других штатах
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о развертывании 400 служащих Национальной гвардии Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других штатах, сообщил губернатор Иллинойса, член Демпартии Джей Притцкер в Х.

Никто из федерального правительства не согласовывал с Притцкером это решение, уточнил губернатор. «Пора начать называть вещи своими именами: вторжение Трампа. Все началось с федеральных агентов, скоро оно повлечет за собой использование федеральных сил Национальной гвардии Иллинойса против нашей воли, а теперь еще и отправку войск другого штата», — написал он.

Притцкер подчеркнул, что причин для размещения федеральных войск в штате без согласия местных властей нет, и призвал губернатора Техаса Грега Эббота (республиканца) «отозвать любую поддержку этого решения». Тот в ответ заявил, что «полностью санкционировал» развертывание техасских войск в других штатах «для обеспечения безопасности федеральных чиновников».

Трамп направит в Иллинойс 300 нацгвардейцев вопреки протесту губернатора
Политика
Фото:Jim Vondruska / Reuters

По словам губернатора-демократа Калифорнии Гэвина Ньюсома, в Орегоне также развернут 300 бойцов Национальной гвардии из его штата по решению Трампа. «Он использует наших военных как политических пешек, чтобы потешить собственное эго», — написал он в X и добавил, что Калифорния подаст на президента в суд.

Белый дом объяснял решение Трампа направить военнослужащих в Иллинойс «жестокими беспорядками и беззаконием, которые отказываются пресекать местные власти». В Чикаго, как и других городах США, продолжаются протесты против расширения присутствия федеральных сил и масштабных антимиграционных рейдов, которые проводят сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

За последние месяцы Трамп отправил Национальную гвардию в еще несколько городов, включая Лос-Анджелес, Вашингтон (округ Колумбия) и Мемфис (штат Теннесси), что вызвало гневную реакцию местных жителей и членов Демпартии. Мэры и губернаторы-демократы считают, что президент таким образом пытается запугать политических оппонентов. Накануне федеральный судья в Орегоне временно запретила Трампу размещать войска в Портленде, самом крупном городе штата, посчитав, что у президента не было на то правовых оснований.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иллинойс Орегон Техас Дональд Трамп Нацгвардия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Суд заблокировал решение Трампа о развертывании нацгвардии в Портленде
Политика
Трамп назвал главу Орегона живущим «в мире грез» на фоне отправки войск
Политика
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как профилактика меняет борьбу с главной причиной смертности в России Национальные проекты, 11:05
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
«РИА Новости» сообщили о непричастности лидера ОПГ к хищениям у солдат Общество, 10:49
Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности Политика, 10:48
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:44
Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов Общество, 10:38
Индекс РТС впервые с 10 апреля опустился ниже 1000 пунктов Инвестиции, 10:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем Путина» в ЕС Политика, 10:27
Гелик, подвинься. Пять необычных фишек Tank 700, о которых мало кто знает Авто, 10:26
В Киеве рассказали о «возвращении политики» на Украину перед выборами Политика, 10:22
Почему компании выпускают устаревшие продукты: топ-8 ошибок продуктологовПодписка на РБК, 10:22
Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс Политика, 10:17