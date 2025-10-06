Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс

Губернатор Иллинойса назвал происходящее «вторжением Трампа» и призвал власти Техаса не поддерживать отправку Нацгвардии. Техасский губернатор заявил, что «полностью санкционировал» развертывание войск в других штатах

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о развертывании 400 служащих Национальной гвардии Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других штатах, сообщил губернатор Иллинойса, член Демпартии Джей Притцкер в Х.

Никто из федерального правительства не согласовывал с Притцкером это решение, уточнил губернатор. «Пора начать называть вещи своими именами: вторжение Трампа. Все началось с федеральных агентов, скоро оно повлечет за собой использование федеральных сил Национальной гвардии Иллинойса против нашей воли, а теперь еще и отправку войск другого штата», — написал он.

Притцкер подчеркнул, что причин для размещения федеральных войск в штате без согласия местных властей нет, и призвал губернатора Техаса Грега Эббота (республиканца) «отозвать любую поддержку этого решения». Тот в ответ заявил, что «полностью санкционировал» развертывание техасских войск в других штатах «для обеспечения безопасности федеральных чиновников».

По словам губернатора-демократа Калифорнии Гэвина Ньюсома, в Орегоне также развернут 300 бойцов Национальной гвардии из его штата по решению Трампа. «Он использует наших военных как политических пешек, чтобы потешить собственное эго», — написал он в X и добавил, что Калифорния подаст на президента в суд.

Белый дом объяснял решение Трампа направить военнослужащих в Иллинойс «жестокими беспорядками и беззаконием, которые отказываются пресекать местные власти». В Чикаго, как и других городах США, продолжаются протесты против расширения присутствия федеральных сил и масштабных антимиграционных рейдов, которые проводят сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

За последние месяцы Трамп отправил Национальную гвардию в еще несколько городов, включая Лос-Анджелес, Вашингтон (округ Колумбия) и Мемфис (штат Теннесси), что вызвало гневную реакцию местных жителей и членов Демпартии. Мэры и губернаторы-демократы считают, что президент таким образом пытается запугать политических оппонентов. Накануне федеральный судья в Орегоне временно запретила Трампу размещать войска в Портленде, самом крупном городе штата, посчитав, что у президента не было на то правовых оснований.