Суд заблокировал решение Трампа о развертывании Нацгвардии в Портленде

NYT: суд заблокировал решение Трампа о развертывании Нацгвардии в Портленде
Федеральный судья Карин Иммергут временно заблокировала решение президента США Дональда Трампа о развертывании Национальной гвардии в Портленде для борьбы с протестами. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на решение.

Как отмечает издание, судья постановила, что президент превысил свои конституционные полномочия при мобилизации федеральных войск для работы на местном уровне и, вероятно, нарушил 10-ю поправку конституции.

Срок действия этого решения истекает 18 октября. В газете уточнили, что в течение этих двух недель судья, вероятно, вынесет решение о продлении срока запрета на размещение.

Ранее Трамп и Минобороны отдали распоряжение о 60-дневном развертывании в Портленде войск Нацгвардии для борьбы с протестами против иммиграционной политики. В NYT уточнили, что в этом должны были принять участие около 200 военнослужащих. Протесты у здания иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Портленде продолжаются с июня.

В Пентагоне назвали количество штатов, где скоро разместят Нацгвардию США
Политика
Фото:Luke Sharrett / Getty Images

В августе телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона и документы сообщил, что в 19 американских штатах до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии будут мобилизованы для поддержки Трампа в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.

Мобилизация, охватывающая более трети штатов, включая Алабаму, Флориду, Джорджию, Индиану и другие, продлится с августа до середины ноября. Наибольшее присутствие Нацгвардии ожидается в Техасе, сообщал Fox News.

