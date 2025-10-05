Трамп направит в Иллинойс 300 нацгвардейцев вопреки протесту губернатора

Решение принято на фоне «усиления беспорядков и беззакония», заявили в администрации США. Губернатор Иллинойса назвал действия Белого дома антиамериканскими и подчеркнул, что необходимости в вводе в штат федеральных войск нет

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс, решение принято «на фоне продолжающихся жестоких беспорядков и беззакония, которые отказываются пресекать местные власти», заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон.

«Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, охватившее американские города», — сказала она (цитата по The Wall Street Journal).

Несколько часов назад губернатор Иллинойса Джей Притцкер сообщил, что администрация Трампа предъявила ему ультиматум: «Призови своих военных, или это сделаем мы». Притцкер назвал требования Белого дома антиамериканскими, сообщив, что они последовали «за беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. Необходимости в присутствии военных в Иллинойсе нет, подчеркнул губернатор. По его словам, Трамп обеспокоен вовсе не вопросом безопасности, а хочет взять штат под контроль.

Жители Чикаго неоднократно устраивали протесты против расширения присутствия федеральных сил. В пятницу, 3 октября, полиция вступила в стычку с сотнями демонстрантов у здания иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в пригороде Чикаго Бродвью. Сотрудники ICE применяли физическую силу, химические боеприпасы и резиновые пули, пишет Reuters.

Трамп ранее уже заявлял, что в крупнейших городах США, управляемых демократами, растет преступность, и объяснял размещение войск Нацгвардии на улицах Лос-Анджелеса, Вашингтона и Портленда попыткой защитить американцев от нелегальных иммигрантов и «радикальных левых». Мэры и губернаторы-демократы считают, что президент пытается запугать политических оппонентов. Губернатору Калифорнии Гэвино Ньюсому удалось добиться признания в суде незаконным решения администрации США ввести в Лос-Анджелес нацгвардейцев, но Белый дом подал апелляцию.