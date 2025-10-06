 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Euractiv узнал о плане Еврокомиссии найти деньги для производства дронов

Euractiv: ЕК изучает варианты дополнительного финансирования производства дронов
Сейчас ЕК ищет способы оптимизировать финансирование массового производства дронов, пишет Euractiv. Один из вариантов — создание специальной программы по аналогии с ASAP для поддержки производства боеприпасов
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Еврокомиссия изучает текущие бюджетные планы Евросоюза, чтобы обеспечить финансирование производства беспилотников, которое станет приоритетом для стран —членов блока, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

Одна из задач, которая стоит перед Еврокомиссией, — повысить эффективность существующих программ для стимулирования индустрии дронов. Другая — создать новый фонд для финансирования производства по аналогии с программой поддержки производства боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP).

ASAP — соглашение, направленное на поддержку европейских производителей артиллерийских боеприпасов и ракет. Программа была запущена на фоне острого дефицита вооружения на Украине и в странах ЕС в 2023 году. Цель фонда — увеличить производство до 1 млн снарядов в год. Для этого из бюджета ЕС было выделено €500 млн.

Для создания такого фонда потребуется не только найти источник финансирования, но и оптимизировать законодательные процессы, чтобы получить одобрение стран ЕС и Европарламента, пишет Euractiv. По информации портала, сейчас Еврокомиссия ведет переговоры с производителями беспилотников, чтобы оценить их интерес к потенциальному проекту.

FT узнала о недовольстве Западной и Южной Европы из-за «стены дронов»
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

Euractiv отмечает, что интерес к сфере беспилотников продолжает расти, несмотря на сдержанные отклики, которые получило предложение создать «стену дронов». Публично идею раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц. Против, по данным Politico, также выступили Греция и Италия. Financial Times сообщила, что недовольство связано с потенциальными расходами на программу.

«Стена дронов» — инициатива европейских стран, которая обсуждается с мая 2024 года. Для создания единой системы защиты от беспилотников на восточной границе ЕС предлагается объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата БПЛА.

Euractiv не исключает, что индустрия беспилотников может столкнуться с той же проблемой, что и производители боеприпасов после начала военного конфликта России и Украины: растущий спрос значительно превышает производственные мощности. Дроны все чаще рассматриваются как необходимая новейшая технология для европейских армий, а рынок систем борьбы с ними стремительно расширяется.

