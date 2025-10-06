Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Власти Британии расстроены и взбешены провалом попыток нанести «стратегическое поражение» России на Украине, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет (премьер-министра Великобритании. — РБК) К. Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провокации», — сказано в публикации.

По данным СВР, группа воюющих на стороне Вооруженных сил Украины россиян должна осуществить в одном из европейских портов атаку на ко­рабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно. Ответственность за это хотят переложить на Москву, уверены в ведомстве.

«Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Крем­ля» для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации «единой Европы» для борьбы с «российской агрессией», — сказано в сообщении.

В конце сентября представители СВР рассказали, что украинские власти готовят новую масштабную провокацию с целью втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией. По версии ведомства, речь идет об инсценировке с «заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ)», якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

В начале 2025 года СВР уже сообщала, что Украина собирается взорвать иностранное судно в Балтике, применив для этого мины российского производства. При этом «антироссийскую провокацию» украинские спецслужбы собираются выполнить при поддержке «западных кураторов».