 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

СВР обвинила Лондон в планах провокации со «злостными агентами Крем­ля»

СВР: Лондон взбешен из-за провала усилий нанести стратегическое поражение России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Андриенко / Reuters
Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Власти Британии расстроены и взбешены провалом попыток нанести «стратегическое поражение» России на Украине, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет (премьер-министра Великобритании. — РБК) К. Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провокации», — сказано в публикации.

По данным СВР, группа воюющих на стороне Вооруженных сил Украины россиян должна осуществить в одном из европейских портов атаку на ко­рабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно. Ответственность за это хотят переложить на Москву, уверены в ведомстве.

«Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Крем­ля» для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации «единой Европы» для борьбы с «российской агрессией», — сказано в сообщении.

СВР заявила о подготовке Киевом провокации в Польше для обвинения России
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

В конце сентября представители СВР рассказали, что украинские власти готовят новую масштабную провокацию с целью втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией. По версии ведомства, речь идет об инсценировке с «заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ)», якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

В начале 2025 года СВР уже сообщала, что Украина собирается взорвать иностранное судно в Балтике, применив для этого мины российского производства. При этом «антироссийскую провокацию» украинские спецслужбы собираются выполнить при поддержке «западных кураторов».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
СВР Великобритания
Материалы по теме
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Политика
Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о подготовке «сербского майдана»
Политика
Макрон описал, как НАТО следует отвечать на «провокации» России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Уличные музыканты «парализовали» работу музыкальной школы в Петербурге Общество, 15:40
Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино Общество, 15:40
В Ростове заочно приговорили к пожизненному организатора покушения из СБУ Политика, 15:32
На северо-востоке Москвы снесли более 1 тыс. «квадратов» самостроя Недвижимость, 15:31
«УП» узнала, что Сырский расформировал бывшую группировку «Хортица» Политика, 15:27
В Москве наградили лауреатов HR-премии «В кадре» Город, 15:26
Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон Спорт, 15:25
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Умерла автор цикла книг «Хроники Ратшира» Джилли Купер Общество, 15:14
Гладков сообщил о погибшем в результате ракетного удара по Белгороду Политика, 15:08
В Долгопрудном эвакуировали ТЦ из-за задымления Общество, 15:08
ВМС Украины впервые выступили в роли условного противника НАТО на учениях Политика, 15:06
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН Политика, 15:03
«Радиостанция Судного дня» повторила сообщение от февраля 2022 года Общество, 14:56