СВР заявила о подготовке Киевом провокации в Польше для обвинения России

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Украинские власти готовят новую масштабную провокацию с целью втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией, заявили в пресс‑бюро Службы внешней разведки (СВР).

По версии ведомства, речь идет об инсценировке с «заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ)», якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Для участия в инсценировке, как утверждает СВР, отобраны боевики, воюющие на стороне ВСУ, — из «Легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация) и белорусского полка имени Кастуся Калиновского, который в Белоруссии признан экстремистским формированием.

После «выявления и нейтрализации» ДРГ польскими силовиками ее участники должны выступить перед СМИ и дать признательные показания, обвиняющие Москву и Минск в дестабилизации Польши. По данным СВР, сценарий разработан Главным управлением разведки Минобороны Украины при участии польских спецслужб. Ведомство не исключает и имитацию атаки на критическую инфраструктуру для усиления резонанса.

Ранее, 27 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если информация о планах Киева устроить операцию «под ложным флагом» в Румынии и Польше верна, то «никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны».

Захарова сослалась на публикации венгерских СМИ, в частности Pesti Srácok, которые сообщили о якобы готовящейся диверсии: по их данным, Киев планирует атаки на крупные логистические узлы в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.