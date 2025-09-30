 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

СВР заявила о подготовке Киевом провокации в Польше для обвинения России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Украинские власти готовят новую масштабную провокацию с целью втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией, заявили в пресс‑бюро Службы внешней разведки (СВР).

По версии ведомства, речь идет об инсценировке с «заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ)», якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Для участия в инсценировке, как утверждает СВР, отобраны боевики, воюющие на стороне ВСУ, — из «Легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация) и белорусского полка имени Кастуся Калиновского, который в Белоруссии признан экстремистским формированием.

После «выявления и нейтрализации» ДРГ польскими силовиками ее участники должны выступить перед СМИ и дать признательные показания, обвиняющие Москву и Минск в дестабилизации Польши. По данным СВР, сценарий разработан Главным управлением разведки Минобороны Украины при участии польских спецслужб. Ведомство не исключает и имитацию атаки на критическую инфраструктуру для усиления резонанса.

Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о подготовке «сербского майдана»
Политика
Александр Вучич (в центре)

Ранее, 27 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если информация о планах Киева устроить операцию «под ложным флагом» в Румынии и Польше верна, то «никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны».

Захарова сослалась на публикации венгерских СМИ, в частности Pesti Srácok, которые сообщили о якобы готовящейся диверсии: по их данным, Киев планирует атаки на крупные логистические узлы в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

