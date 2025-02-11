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В ближайшее время Украина собирается взорвать иностранное судно в Балтике, применив для этого мины российского производства, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

При этом, как уточняет служба, «антироссийскую провокацию» украинские спецслужбы собираются выполнить при поддержке «западных кураторов».

«[Они собираются] использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву», — выяснила служба.

По данным СВР, украинская сторона хочет, чтобы НАТО решило закрыть России выход в Балтийское море для «обеспечения безопасности морского судоходства». При этом целью Киева является втягивание Североатлантического альянса «в прямой вооруженный конфликт» с Россией.

Кроме этого, как выяснила служба, украинская разведка и другие европейские спецслужбы готовят нападение на «представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом», чтобы в дальнейшем возложить вину на российские спецслужбы.

Ранее, 3 февраля, СВР сообщила, что в НАТО планируют избавиться от власти Владимира Зеленского на Украине путем масштабной операции по его дискредитации. Реализовать задумку собираются путем проведения «псевдодемократических выборов» не позднее осени 2025 года.

Москва считает, что Зеленский утратил легитимность в качестве президента, и выступает за выборы на Украине, проведение которых в США предложили осуществить до конца 2025 года.

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, но их не провели из-за военного положения. Закон о правовом режиме запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Путин называл легитимной властью спикера Рады Руслана Стефанчука. Однако тот подчеркнул, что Зеленский остается президентом согласно Конституции.