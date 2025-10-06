 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией сбили крылатую ракету «Нептун» и 6 снарядов HIMARS

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили крылатую ракету «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Помимо этих целей военные перехватили также 356 украинских беспилотников самолетного типа.

За ночь над Тульской областью уничтожили восемь беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

«Нептун» (Р-360 «Нептун») — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). В боевых условиях ракеты активно используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2022 года по целям в Крыму и Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.

Кроме того, военные нанесли поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности Украины, а также хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в 145 районах.

В конце сентября Минобороны отчиталось об уничтожении военными двух ракет «Нептун», а также 128 украинских беспилотников самолетного типа.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Нептун РСЗО HIMARS Россия
Материалы по теме
Житель Нижегородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ
Политика
Четверо пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде
Политика
В Волгоградской области начался пожар после падения обломков БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40
Вышел трейлер фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым Life, 13:32