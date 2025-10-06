Над Россией сбили крылатую ракету «Нептун» и 6 снарядов HIMARS

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили крылатую ракету «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Помимо этих целей военные перехватили также 356 украинских беспилотников самолетного типа.

«Нептун» (Р-360 «Нептун») — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). В боевых условиях ракеты активно используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2022 года по целям в Крыму и Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.

Кроме того, военные нанесли поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности Украины, а также хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в 145 районах.

В конце сентября Минобороны отчиталось об уничтожении военными двух ракет «Нептун», а также 128 украинских беспилотников самолетного типа.