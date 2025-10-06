За ночь над Тульской областью уничтожили восемь беспилотников
В ночь на 6 октября в небе над Тулской областью средства ПВО перехватили восемь дронов, пострадавших, как и повреждений зданий или инфраструктуры, нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
Он объявил режим беспилотной опасности в регионе в 0:52 мск. Глава региона добавил, что беспилотная опасность в регионе еще сохраняется.
Также об уничтожении около десяти дронов утром 6 октября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он предупредил о сохранении режима беспилотной опасности в регионе.
Кроме того, беспилотник сбили на подлете к Москве, объявил мэр Сергей Собянин.
Ранее о перехвате двух дронов над Тульской областью Минобороны сообщало 4 октября.
