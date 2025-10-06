 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над Тульской областью уничтожили восемь беспилотников

Губернатор Миляев: над Тульской областью за ночь сбили восемь беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 6 октября в небе над Тулской областью средства ПВО перехватили восемь дронов, пострадавших, как и повреждений зданий или инфраструктуры, нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

Он объявил режим беспилотной опасности в регионе в 0:52 мск. Глава региона добавил, что беспилотная опасность в регионе еще сохраняется.

Над Воронежской областью сбили около десяти беспилотников
Политика

Также об уничтожении около десяти дронов утром 6 октября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он предупредил о сохранении режима беспилотной опасности в регионе.

Кроме того, беспилотник сбили на подлете к Москве, объявил мэр Сергей Собянин.

Ранее о перехвате двух дронов над Тульской областью Минобороны сообщало 4 октября. 

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Авторы
Теги
Егор Алимов
Тульская область Дмитрий Миляев беспилотники дроны ПВО
