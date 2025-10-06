ЦБ назвал лидирующие символы для банкноты в 500 руб.
Изображение Академической (Елизаветинской) галереи стало лидером в промежуточных результатах онлайн-голосования за символы для новой банкноты номиналом 500 руб., оно набрало более 430 тыс. голосов, следует с сайта Банка России.
Голосование проходит с 1 по 14 октября. На лицевой стороне купюры планируется отразить достопримечательности Пятигорска.
На втором месте — орел на горе Горячей, за которого проголосовали более 120 тыс. человек, а замыкает тройку гора Бештау с 67 тыс. голосов.
На оборотной стороне банкноты будет размещен символ, выбранный из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Сейчас безоговорочным лидером становится гора Эльбрус, собравшая более 330 тыс. голосов, а второе место занимает деловой центр «Грозный-Сити» с результатом свыше 295 тыс.
Итоги голосования сформируют рейтинг, на основе которого художники Банка России и АО «Гознак» разработают дизайн купюры, включая основной и фоновый рисунки. Итоговый дизайн утвердит совет директоров Банка России. Выпуск обновленной 500-рублевой банкноты ожидается во втором полугодии 2026 года.
Новая банкнота дополнит ряд других купюр, которые прошли модернизацию, они оформлены в соответствии с единой концепцией — одна банкнота — один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные купюры в 100 и 5000 руб.
