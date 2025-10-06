 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

ЦБ назвал лидирующие символы для банкноты в 500 руб.

ЦБ: среди символов для банкноты в 500 рублей лидирует галерея в Пятигорске
Академическая (Елизаветинская) галерея
Академическая (Елизаветинская) галерея (Фото: Collection Maykova / Shutterstock)

Изображение Академической (Елизаветинской) галереи стало лидером в промежуточных результатах онлайн-голосования за символы для новой банкноты номиналом 500 руб., оно набрало более 430 тыс. голосов, следует с сайта Банка России.

Голосование проходит с 1 по 14 октября. На лицевой стороне купюры планируется отразить достопримечательности Пятигорска.

На втором месте — орел на горе Горячей, за которого проголосовали более 120 тыс. человек, а замыкает тройку гора Бештау с 67 тыс. голосов.

На сайте ЦБ началось голосование по дизайну новой банкноты ₽500
Финансы

На оборотной стороне банкноты будет размещен символ, выбранный из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Сейчас безоговорочным лидером становится гора Эльбрус, собравшая более 330 тыс. голосов, а второе место занимает деловой центр «Грозный-Сити» с результатом свыше 295 тыс.

Итоги голосования сформируют рейтинг, на основе которого художники Банка России и АО «Гознак» разработают дизайн купюры, включая основной и фоновый рисунки. Итоговый дизайн утвердит совет директоров Банка России. Выпуск обновленной 500-рублевой банкноты ожидается во втором полугодии 2026 года.

Новая банкнота дополнит ряд других купюр, которые прошли модернизацию, они оформлены в соответствии с единой концепцией — одна банкнота — один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные купюры в 100 и 5000 руб.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Софья Полковникова
Банкноты голосование Банк России Пятигорск Северный Кавказ Эльбрус купюры
