На сайте ЦБ началось голосование по дизайну новой банкноты ₽500

На обновленной купюре будут изображены достопримечательности столицы Северо-Кавказского федерального округа — Пятигорска. При этом она сохранит традиционную сиренево-фиолетовую цветовую гамму

На сайте Банка России в 10:00 мск началось всероссийское онлайн-голосование по дизайну новой купюры номиналом 500 рублей. Оно продлится две недели и завершится в 12:00 мск 14 октября, отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Сейчас на банкноте в 500 руб. изображен памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска, на оборотной стороне — Соловецкий монастырь. О начале разработки нового дизайна регулятор объявил в начале сентября. На обновленной банкноте будут изображены достопримечательности столицы Северо-Кавказского федерального округа – Пятигорска. При этом купюра сохранит традиционную сиренево-фиолетовую цветовую гамму.

В прошлом году россияне голосовали за новый дизайн купюры номиналом 1000 руб., она посвящена Приволжскому федеральному округу. В итоге победил дизайн с изображением пассажирского теплохода «Метеор» – он набрал 147 894 голоса. Среди финалистов также были Дворец земледельцев (131 501) и Саратовский автомобильный мост через Волгу (115 066).

Сейчас художники ЦБ и «Гознака» разрабатывают эскизы банкноты в 1000 руб. Совет директоров Банка России уже одобрил концептуальный дизайн. Набиуллина подчеркнула, что новая банкнота может войти в оборот только спустя год-полтора после перенастройки банковского оборудования.

Купюру номиналом в 1000 руб. планировали обновить в 2023 году, но ее выпуск был остановлен после критики из-за храма без креста. Речь шла о Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, где на куполе нет креста: его сняли еще в советское время, в здании работала столовая. Рядом была изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Дизайн раскритиковали в том числе в РПЦ.