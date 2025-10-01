 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

На сайте ЦБ началось голосование по дизайну новой банкноты ₽500

На сайте ЦБ началось голосование по дизайну новой банкноты 500 руб.
На обновленной купюре будут изображены достопримечательности столицы Северо-Кавказского федерального округа — Пятигорска. При этом она сохранит традиционную сиренево-фиолетовую цветовую гамму

Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России

На сайте Банка России в 10:00 мск началось всероссийское онлайн-голосование по дизайну новой купюры номиналом 500 рублей. Оно продлится две недели и завершится в 12:00 мск 14 октября, отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина. 

Сейчас на банкноте в 500 руб. изображен памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска, на оборотной стороне — Соловецкий монастырь. О начале разработки нового дизайна регулятор объявил в начале сентября. На обновленной банкноте будут изображены достопримечательности столицы Северо-Кавказского федерального округа – Пятигорска. При этом купюра сохранит традиционную сиренево-фиолетовую цветовую гамму. 

Набиуллина рассказала о работе над новой 1000-рублевой купюрой
Финансы
Эльвира Набиуллина

В прошлом году россияне голосовали за новый дизайн купюры номиналом 1000 руб., она посвящена Приволжскому федеральному округу. В итоге победил дизайн с изображением пассажирского теплохода «Метеор» – он набрал 147 894 голоса. Среди финалистов также были Дворец земледельцев (131 501) и Саратовский автомобильный мост через Волгу (115 066). 

Сейчас художники ЦБ и «Гознака» разрабатывают эскизы банкноты в 1000 руб. Совет директоров Банка России уже одобрил концептуальный дизайн. Набиуллина подчеркнула, что новая банкнота может войти в оборот только спустя год-полтора после перенастройки банковского оборудования.

Купюру номиналом в 1000 руб. планировали обновить в 2023 году, но ее выпуск был остановлен после критики из-за храма без креста. Речь шла о Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, где на куполе нет креста: его сняли еще в советское время, в здании работала столовая. Рядом была изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Дизайн раскритиковали в том числе в РПЦ.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
купюра банкнота ЦБ голосование
Материалы по теме
Набиуллина призвала не идти на «штрафной круг» в борьбе с инфляцией
Финансы
Набиуллина указала на отсутствие признаков рецессии в России
Экономика
Набиуллина заявила о заданном направлении на снижение ключевой ставки
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга» Политика, 11:12
Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС Политика, 11:09
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования Общество, 11:06
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене Общество, 11:05
Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации Общество, 11:00
Совет директоров «Мать и дитя» анонсировал дивиденды с доходностью 3,4% Инвестиции, 10:53
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств Общество, 10:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам Политика, 10:50
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽82 Инвестиции, 10:46
Эксперты обсудят развитие технологий промышленной автоматизации в России Отрасли, 10:45
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге Бизнес, 10:42
Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям Политика, 10:39
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь Политика, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30